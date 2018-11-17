İBB Horhor’ları karıştırdı!

İBB, Üsküdar'daki Kemankeş Ahmet Ağa Çeşmesi’ne "Ecdat yadigarı Horhor Çeşmesi’ni restore ediyoruz" afişleri astı. Ancak ecdat yadigarı Horhor Çeşmesi, Fatih ilçesinde yer alıyor. İSKİ'ye göre ise Üsküdar'daki çeşmenin de adı Horhor ve o da Fatih döneminden kalma bir eser.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi kapsamında Selman Ağa Cami çevresi ve caminin hemen yanındaki asıl adı Kemankeş Ahmet Ağa Çeşmesi olan ancak semtin adıyla da anılan Horhor Çeşmesi'ni restorasyona aldı.

Ancak İBB, horhorları karıştırarak tarihçesi belli olmayan ve 1900’lü yılların başında yapıldığı sanılan Kemankeş Ahmet Ağa Çeşmesi'ne “Ecdat yadigarı Horhor Çeşmesi'ni restore ediyoruz” afişleri astı.

ECDAT YADİGARI HORHOR FATİH’TE

Çünkü İstanbul'da Horhor Çeşmesi olarak geçen 3 çeşme olsa da asıl ‘ecdat yadigarı çeşme' Fatih'te bulunuyor. Fatih'te bir semte de ismini veren Horhor Çeşmesi rivayete göre; Fatih Sultan Mehmet tarafından keşfedildi.

Rivayetlere göre; Fatih, yolda yürürken yerin altından bir su sesi duyar ve yanındakilere “Buradan hor hor diye su sesi geliyor. Derhal bir çeşme yaptırın” emrini verir. Semt daha sonra bu isimle anılır ve çeşmenin adı da ‘Horhor’ olur. Fakat yapılışının üzerinden çok zaman geçtiği için ve çeşmelerde herhangi bir yazı bulunmadığı için ne yazık ki İstanbul'da Horhor Çeşmesi konusunda büyük bir karışıklık yaşanıyor.

FATİH’TE İKİ HORHOR VAR

Bazı kaynaklarda Aksaray metro durağı karşısındaki çeşme, ‘Horhor Çeşmesi’ olarak geçerken, bazı kaynaklarda ise Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndan Horhor semtine inişte Horhor Caddesi ile Kırma Tulumba Sokağın kesiştiği noktadaki çeşme ‘Horhor Çeşmesi’ olarak geçiyor. Fatih'te bulunan bu iki çeşmeden hangisi gerçek ‘ecdat yadigarı' horhor olduğu bilinmiyor. Ancak ikisi de oldukça bakımsız halde.

İSKİ: ÜSKÜDAR’DAKİNİN DE ADI HORHOR

İSKİ’den yapılan açıklamada ise Üsküdar’daki çeşmenin de ‘Horhor’ olduğu savunuldu. Açıklamada; “İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait bir çok tarihi su eseri ile adeta bir açık hava su müzesi hüviyetindedir. Bu eserler arasında Üsküdar ve Fatih İlçelerimizde bulunan Horhor Çeşmelerindeki gibi aynı isme sahip eserler olabildiği gibi, aynı eserlerin ilk banilerinin yanı sıra, sonraki dönemlerde yaptıranlarının adıyla ya da suyun tadı veya eserin konumu nedeniyle farklı şekilde isimlendirildikleri de yaşanan bir vakıadır. İstanbul'da biri Üsküdar, diğeri Fatih'te olmak üzere, iki tane ‘Horhor' adlı Tarihi Çeşme bulunmaktadır. Haberinize konu olan Çeşme'nin kitabesi olmamakla birlikte 1924 tarihli Gayrimenkul Vakıflar Listesi'ndeki kayıtlarda, Tarihi Çeşme'ler ile ilgili yayınlanmış eserlerde ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kayıtlarında da geçtiği üzere, adının “Horhor” olduğu anlaşılmaktadır.” denildi.