Dünya Kupası bizim için büyük bir hüsranla bitti. Ben de ABD maçından sonra Sözcü Gazetesi’ndeki köşemde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na 5 soru yöneltmiş, Sözcü Televizyonu’ndaki yayınımızda da eleştirilerde bulunmuştum. Cumartesi akşamüzeri telefonum çaldı. Arayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ydu. “Hocam cevap hakkımı kullanarak sorularınıza cevap vermek istiyorum” dedi. Ben de “Hayhay! Büyük bir memnuniyetle” yanıtını verdim. Pazar günü Gazi Koşusu’na gitmeyi planlarken, kendimi Kuruçeşme’de Ali Ağaoğlu’nun evinde buldum. Uzunca bir süre konuştuk, ben sordum TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu cevapladı.

"AH HOCAM BU DA YALAN!"

Fatih Terim’i sordum, “Yanlış yaptı” dedi:

“Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı.”

Toroğlu: Peki, bu konuda bir şey yapmayacak mısın?” dedim.

Hacıosmanoğlu: “Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.”

Toroğlu: Seni bagajın dolu olduğu için tenkit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun?

Hacıosmanoğlu: Bak Hoca! Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım.

Toroğlu: Peki, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon’da başkanken 20’den fazla futbolcu aldığın söyleniyor.

Hacıosmanoğlu: Ah Hocam ah! Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz’dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğum bir menajer değildir. O futbolcuları

benden önceki başkan aldı.

"O VİLLALARI VERECEĞİM"

Toroğlu: Villaları verecek misin? Orası SIT alanına giriyormuş?

Hacıosmanoğlu: Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar pirim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında staŽa prim dağıttılar.

"HAKKIMI YİYORLAR"

Toroğlu: TFF'ye çok adamını-akrabanı doldurmuşsun?

Hacıosmanoğlu: Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz (Yeğeni). O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler emin ol.

Toroğlu: Taraftara neden el kol hareketi yaptınız?

Hacıosmanoğlu: Bak hoca! Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere "Bekleyin, geleceğim" dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.

"ORKUN'LA HAKANI BİRLİKTE OYNATTI"

Toroğlu: “Final oynarız” dedin, çıtayı yükselttin. Ama elenip dönünce kamuoyunda hem büyük infial hem de büyük üzüntü oldu.

Hacıosmanoğlu: Ben ‘Gruptan kesin çıkarız’ diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı, inanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık.

Toroğlu: Bu elenmenin bedelini Montella ödemeyecek mi?

Hacıosmanoğlu: Montella görevine devam edecek.

Toroğlu: Montella Hakan’ın etkisinde kalıyor mu?

Hacıosmanoğlu: Bunu da kabul etmiyorum. Orkun’la Hakan’ı ilk maçta birlikte oynattı.

Toroğlu: Peki Orkun’un babasının otelde “Benim oğlumu Hakan oynatmıyor” diye bas bas bağırdığı söyleniyor, ne diyeceksin?

Hacıosmanoğlu: Bu konudan haberim yok.

"KÖPRÜ PARASINI CEBİMDEN ÖDÜYORUM"

Toroğlu: Almanya, Fransa, Ispanya, Portekiz, Avusturya gibi takımlar kamp yerlerini değiştirmişler, biz neden değiştirmedik?

Hacıosmanoğlu: Hayır, öyle bir şey yok. Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti, her şey hazırdı hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel iki gün antrenman yapma izni verdi, diğer takımlara bu izin bir gündü.

Toroğlu: 11 kişi araştırmaya gitmişler, business ile uçmuşlar sonra business ile dönüş bu kadar kişi, fazla değil mi?

Hacıosmanoğlu: Değil hepsinin görevi vardı, mecburduk yollamaya. Bak Hoca, ben para konusunda çok titizimdir. Kendime laf ettirmek istemem. Sana bir şey anlatayım: Ben federasyona her gün arabamla gidip geliyorum. Köprü parasını, benzin parasını cebimden veriyorum. Bazen federasyonun arabasına bindiğim oluyor. Bir gün beni götüren araç radar varken arabayı hızlı kullandı. Radar vardı, “Neden hızlı araba kullanıyorsun?” dediğimde şoföre, “Başkan hepimiz kullanıyoruz mühim olan yolcu yetiştirmek” deyince, “Hayır kardeşim yaptığınız yanlış” dedim. Federasyona gittim radardan kaç kişi ne kadar ceza yemiş hepsinin makbuzlarını çıkarttım. Bütün radara yakalanan şoförler cezaları cebinden verdiler TFF’ye ödettirmedim. Epey de yüklü bir miktardı.

"ÇAKIR'I KAMPA ALMAM"

Hacıosmanoğlu: “FIFA bize haber gönderdi yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız. “Kim?” diye sordum, “Cüneyt Çakır” dediler. “Sakın yollamayın kampa kesinlikle onu almayız” dedim.

"YAYINCI BİLEREK BİZE GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

Toroğlu: Kulüpler Birliği’ndeki tüm takımlar MHK’dan şikayetçi, ne yapacaksın?

Hacıosmanoğlu: MHK görevine aynen devam edecek. Kesinlikle yabancı VAR da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek.

Toroğlu: Bazı pozisyonlar var on saatte karar veriliyor buna ne diyeceksin?

Hacıosmanoğlu: Bak hocam yayıncı kuruluş bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar ki mesela kale arkasında görüntü var onlar başka görüntü getiriyorlar ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espri ile karışık “Kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar” dedi. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim. (Yayıncı kuruluş görüntü ve yorumculardan ben de yüzde yüz şikayetçiyim) “MHK gitsin gelin siz alın dedim” bir tanesi bile gelmedi. “VAR odalarında neler dönüyor” diye neler söylendi. “Gelin sizi misafir edecekleri yerler var” dedim, gelen olmadı.

"BAHİSTEN BİZE GELEN BİR ŞEY YOK"

Toroğlu: Bahisten ceza alan Serkan Damla Montella’nın yardımcısı. “Bu konuda yorumun nedir?” dedim.

Hacıosmanoğlu: Doğru değil ama oldu. Hocanın istediği bir isimdi.

Toroğlu: 12 yılla yargılanan TFF Dış Ilişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları için ne diyorsun?

Hacıosmanoğlu: Daha yargılama döneminde, karar verilmedi.

Toroğlu: Bahis konusunda Cumhuriyet Savcısı Dünya Kupası’ndan sonra devam edeceğini söyledi. Ama sen “Yok” dedin.

Hacıosmanoğlu: Bize gelen bir şey yok. Devletin bize gönderdikleri hepsi kayıtlı, biz olanları yaptık.

Toroğlu: “Hep alt kattakiler vardı üst kattakiler temiz mi?” dedim bir şey demedi.

"SAKIN HA'YI ANLATACAĞIM"

Toroğlu: İşin en sonuna geldim. Bu “Sakın Ha” ne? Önce sanık oldum, sonra tanık sonra da beraat ettim.

Hacıosmanoğlu: “Erman Hocam olay bu” dedi, bana anlattı.

Toroğlu: “Peki bunu yazayım mı?” dedim, “Rica ediyorum yazma! Zamanı gelince ben açıklayacağım” dedi.