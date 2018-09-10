İBB, ‘müşteri memnuniyeti’ni ölçmek için 133 bin lira ödeyecek

Kamuda tasarruf tedbirleri tartışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerindeki memnuniyeti ölçmek için ihale açtı. 133 bin liralık ihaleyi de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Denge Araştırma Şirketi kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal tesislerinden yararlanan müşterilerin memnuniyetini araştırmak üzere 15 Ağustos'ta ihaleye çıktı.

İBB'ye bağlı; Çamlıca, Beykoz sahil, Beykoz Koru, Fethipaşa, Gözdağı, Dragos, Sultanbeyli Gölet, Safa Tepesi, Florya, Avcılar, Arnavutköy, İstinye, Haliç, Kasımpaşa, Küçükçekmece ve Büyükçekmece sosyal tesislerindeki müşteri memnuniyetini ölçmek için yapılacak araştırmanın süresi 45 gün olarak belirlendi. Yaklaşık maliyeti 142 bin 500 lira olarak belirlenen ihaleyi, 133 bin liralık teklifi ile Denge Araştırma Organizasyon Şirketi kazandı.

5 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında 16 sosyal tesiste yapılacak araştırma için firma ile İBB arasında 4 Eylül 2018 tarihinde sözleşme imzalandı.

ERDOĞAN'IN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

İhaleyi kazanan Denge Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile biliniyor. Şirketin sahibi Hasan Basri Yıldız'ın, Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan çocukluk arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemden beri Denge Araştırma ve Organizasyon Şirketi ile bir çok seçim anketi ve organizasyon çalışması yapıldı.

Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarının da Denge Araştırma'nın ofisinde başladığı biliniyor.