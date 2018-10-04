İstanbul polisi Cemal Kaşıkçı için alarma geçti

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğa'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul polisi de harekete geçti.Ailenin başvurusu üzerine İstanbul Polisi Cemal Kaşıkçı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan haber alamadıklarını duyurdu. Bu duyurunun ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı H.A. yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’yla birlikte geçen cuma günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittiklerini söyledi.

Konsoloslukta evraklar hazırlanmadığı gerekçesiyle kendilerine daha sonra gelmelerinin söylendiğini anlatan H.A, Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını, o akşam Londra’ya gittiğini ve önceki gün İstanbul’a döndüğünü söyledi.

“GELİN EVRAKLAR HAZIRLIYORUZ”

Kaşıkçı’nın İstanbul’a döndükten sonra bilgi almak için aradığı konsolosluktan “Gelin, evraklar hazırlıyoruz” diye bilgi verilmesi üzerine dün saat 13.30’da yeniden konsolosluğa gittiklerini belirten H.A. “Bana telefonları verdi, ‘Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber verirsin’ dedi. İçeri girdikten birkaç saat sonra haber gelmeyince saat 16.00 gibi Yasin Aktay’a, ardından Türk Arap Medya Derneği’ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri bana, saat 18.00 civarı kapı önüne çıkıp ‘O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok’ dedi.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Cemal Kaşıkçı’nın ailesinin başvurusu üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri, Cemal Kaşıkçı’yı bulmak için başta kamera görüntülerinin incelenmesi olmak üzere çok yönlü araştırma başlattı.