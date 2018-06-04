İYİ Parti en çok saldırıya uğrayan parti oldu

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlere 19 gün kala siyasilerin bütünleyici, barışçı mesajlarına rağmen bazı siyasi partiler saldırıya uğramaktan kurtulamadı. Özellikle İYİ Parti, seçim çalışmalarında en çok saldırıya uğrayan parti oldu. İYİ Parti'den sonra Temel Karamollaoğlu'nun Lideri olduğu Saadet Partisi hedefteydi. Liderler seçmenlerine provokasyon uyarıları yaptı.

3 Mayıs’ta Ankara Kızılay’da Saadet Partisi’nn Ankara Kızılay’da bulunan standına saldırı düzenlendi. Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun 100 bin imza kampanyası için çalışma yapan stand parçalanarak darmadağın edildi.

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7 Mayıs’ta Bağcılar’da İYİ Parti standına bıçaklı iki kişi saldırdı. Saldırıda biri ağır 7 kişi yaralandı. Saldırganlar yakalandı. Akşener, “Biz gerilimin yanında değiliz, barışın kardeşliğin yanındayız.” dedi ve saldırganlar hakkında şikayette bulunulmadı.

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BAYRAKLAMA YAPANLARA DEMİR SOPALI SALDIRI

25 Mayıs’ta ise bu kez Saadet Partililer Ankara-Konya yolu civarında saldırıya uğradı. MHP’lilerden oluşan kalabalık bir grup bayraklama çalışması yapan Saadet Partilileri saldırdı. 15 kişi darp edildi, 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında Saadet Partisi Ankara Milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk de vardı. Öztürk geceyi Gazi Hastanesi acil servisinde geçirdi.

SAADET PARTİSİ’NE AYNI YERDE 2 SALDIRI

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda 1 Haziran akşamı İYİ Parti'nin seçim standına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler saldırdı. saldırıda İYİ Parti standı kullanılamaz hale geldi. Aynı yerde başka partilerin de standları olmasına rağmen İYİ Parti standına iki kez saldırı gerçekleşti ve İYİ Parti’den 5 kişi yaralandı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı saldırılarla ilgili “Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki böyle saldırılar olur” dedi.

AKP AFİŞİNE SALDIRI

İki Haziran’da bu kez saldırının hedefinde AKP vardı. Adana’da 15 metrelik AKP afişine kimliği belirsiz kişiler kesici aletlerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adana milletvekili adayı Necip Fazıl Cengil’in resimlerinin bulunduğu 15 metrelik seçim afişinin kesildiğini tespit etti. Kimin zarar verdiği henüz bilinmeyen afiş, polis ekiplerince toplandı.