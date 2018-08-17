‘Kaçırıldı’ dediği karısı sevgilisiyle kaçmış

İzmir'de 3 gün önce eşini terk edip, ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü S.K. (25), Sakarya'da bulundu. S.K.'nın, kendisini bulan polislere, sevgilisiyle kaçtığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediği öğrenildi.

Araç takip sistemleri sorumlusu O.K. ile geçen yıl evlenen S.K., 3 gün önce ortadan kayboldu. S.K.’dan haber alamayan eşi ve ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen O.K., polise maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı.

Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi.

Kayıp başvurusu üzerine ülke genelinde araştırma yapan polis, S.K.’yı Sakarya’da buldu. Polise, ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten S.K., ilk olarak İstanbul’a geldiğini ardından sevgilisiyle Sakarya’ya geçtiklerini kaydetti. Bu gelişme üzerine S.K.’nın hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)