Kandil’e hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör operasyonları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Dün Hakkari’nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, 13 Haziran’da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör arananlar gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

TSK: “3'ü sözde lider 93 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir hafta içerisinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, son bir hafta içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre icra edilen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 asker şehit oldu, 18 asker de yaralandı. 27 adet piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği olmak üzere 31 silahın ele geçirildiği operasyonlarda tespit edilen 15 adet EYP ve 21 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 884 kişi de yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 99 bin 430 paket kaçak sigara, 10 gram muhtelif uyuşturucu, 5 adet hap, 1 adet muhtelif silah, 2 adet cep telefonu, 65 adet kaçak küçükbaş ve 2 adet kaçak büyükbaş hayvan ele geçirildi.