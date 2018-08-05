Kayınbiraderini öldürüp ailesinden helallik istedi

Ailevi sorunlarına karışarak eşiyle arasının bozulmasına neden olduğu iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendi ailesinden helallik isteyen enişte tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde eşiyle arasının bozulmasına neden olduğunu ileri sürdüğü kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen enişte tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösreli Mahallesi’nde oturan Üzeyir Arslanbaş (28) bir süre önce Erkan Kaplan’ın kız kardeşi Ayşe Arslanbaş evlendi. Ancak evlendikten sonra çiftler arasında kıskançlık ve ekonomik nedenlerle anlaşmazlık çıktı. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma ve kavgalara kıyınbirader Kaplan da dahil oldu. Kaplan kız kardeşini, “Anlaşamıyorsan boşan” diyerek baba evine getirdi. Bir süre sonra da Ayşe Arslanbaş, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu duruma çok sinirlenen Üzeyir Arslanbaş kayınbiraderi Kaplan’ı arayarak konuşmak istediğini söyledi.

2 Ağustos günü akşam D-400 Kösreli kavşağında buluşan kayınbirader ve enişte tartışmaya başladı. Bunun üzerine Kaplan elindeki bira şişesiyle Arslanbaş’a vurdu. Arslanbaş ise yanında getirdiği pompalı tüfek ile kayınbiraderine ateş edip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Kaplan kurtarılamadı.

Ailesine “ben birini öldürdüm hakkınızı helal edin” dedi

Arslanbaş olay yerinden kaçtıktan sonra ailesinin yanına giderek “ben birini öldürdüm hakkınızı helal edin” dedi. Bu sırada Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Zanlı Üzeyir Arslanbaş’ın, kayınbiraderinin ailevi sorunlarına karışarak eşinin kendisine boşanma davası açmasına neden olduğunu ileri sürerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA