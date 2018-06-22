‘Konteyner kafe’ projesi iptal edildi

Beşiktaş Belediyesi'ne ait 3 parka kurulacak olan konteyner kafelere vatandaşlar isyan etti. Belediye de önce tek parkın projesini, sonra tüm projeyi iptal etti.

Beşiktaş Belediyesi'nin konteyner kafe hizmeti kapsamında Dünya Barış Parkı, Şahinler Parkı ve Şenlik Dede Parkı'nda yapılan çalışmalar vatandaşları ayağa kaldırdı. Dün Beşiktaş Kent Derneği'nin hazırladığı dosya ve toplanan imzalarla Beşiktaş Belediyesi'ndeki yetkililerle görüşmeye giden vatandaşlar, belediyeden ‘Şenlik Dede Parkı'nın projesinin iptal edildiğini, ancak diğer parkların değerlendirme aşamasında olduğunun cevabını almışlardı. Bugün ise belediye diğer parklara kurulmuş olan konteynerleri kaldırarak tüm projeyi iptal ettiğini belirtti.

Beşiktaş Kent Derneği Başkanı Serdar Aslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu sabah konteyner kafe kapsamında Dünya Barış Parkı’na konulmuş olan konteynerı kaldırdılar. Gidip izledik ve çok mutlu olduk.

Tüm proje iptal edilmiş. Belediye Başkanımız Tahir Doğaç’a ve Başkan yardımcımız Yasemin Saral’a çok teşekkür ediyoruz. Halkın sesini duydular.” dedi.