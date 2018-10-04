KYK burs başvuruları öncesi ücretler belli oldu! KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak merak ederken Cumhurbaşkanı'ndan burs ve kredi ücretlerine dair açıklama geldi. KYK burs başvurusu yapıp, daha sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler aylık 500 TL alacak. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. Öğrenciler geçimlerini kolaylaştırmak için KYK burslarına ve kredilerine başvurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı, KYK burs ücretleri için açıklama yaptı. YKS ve DGS ek yerleştirmeleri ile üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından Yurtkur açıklaması ile burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili açıklamanın gelmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlaması öngörülüyor. KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?

KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.



BURS NE KADAR?

KYK burs ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi.