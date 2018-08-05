Maltepe’yi karıştıran olay!

Kafenin önüne düşen şişe tutuşmazken şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra kafedekiler ve çevredekiler tarafından arka sokakta yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında içi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili kafenin ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alırken kadın ve abisinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alınarak Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.