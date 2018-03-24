Metal yorgunluk nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok. Afrin’le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi ve vatandaşlar merak etmeye başladı metal yorgunluk nedir? İşte ayrıntılar...

Metal yorgunluk nedir? Metal yorgunluğu, sürekli olarak çalışan veya belirli bir yükün sürekli uygulanması sonucu metal malzemelerin istenilen dayanma özelliğini kaybetmesi olarak açıklanır. Örnek olarak; Bir tel sürekli olarak aynı noktadan aşağı yukarı eğilir ise tel büküldüğü noktandan ısınır ve bir süre sonra kopar. Kopma metal yorgunluğunun son noktasıdır. Nasıl bir uçak ilk yapıldığında hatasız çalışırken, zaman geçtikçe metal kaplamaların gevşeyip kendini bırakması sonucu iş görmez hale gelebiliyor ise insanları da zamanla “ruh yorgunluğu” sarıyor ve hastalanmadıkları halde eski performanslarını kaybediyorlar. İşte bu duruma metal yorgunluğu deniyor.

METAL NE ZAMAN YORULUR?

Metalin cinsi ve uygulanan basıncın türüne göre metal yorgunluğunun ortaya çıkış süresi değişebilir. Uçak, helikopter gibi yüksek basınç altında çalışan cihazlarda metal yorgunluğu çok fazla görüldüğünden dolayı bu işlerde kullanılan metaller daha dirençli malzemeden yapılmalıdır. Her parçanın belli bir kullanım alnı vardır. Kullanılan malzemeler sağlam görünse bile sökülüp yenilenmesi gerekir. Kanatlar, iniş takımları, pervane gibi… Metal Yorgunluğunun bir başka sebebi de titreşim ve sürekli tekrarlanan hareketlerdir. Ana neden olarak da malzeme üzerine kapasitesi üzerinde yük yüklenmesi diyebiliriz.

METAL YORGUNLUĞU NASIL OLUR?

İnsanlar sevdikleri bir işe başladıklarında, o işi severek ve olağanüstü çabalarla yaparlar. Büyük taktir toplarlar. İnsanların ilgi ve beğenisini kazanırlar. Her türlü kararı kendi başına yapmaya çalışıyor ve yanlış yapmayacağına inanıyor. Çevresinde ki insanlar onu uyarmak isterse de onu düşman olarak görüyor. En ufak eleştirilere bile tahammül edemez hale geliyor. Çevresindeki insanları çok kolay kırıyor.

Çok çabuk sinirleniyor ve küfredip kalp kırmaktan çekinmiyor. Bu dönemde kişinin egosu büyüyor ve zamanla büyüyen ego “ruh patlamasına” dönüşüyor. Bu kişi artık eski performansını gösteremez duruma geliyor. Çevresindekilerle uğraşmaktan iş yapmaya da vakit kalmıyor. İş yapmamak ve bundan dolayı da eleştirilme insanları daha çok kızdırıyor.Bunun içindir ki büyük şirketler ve bankalar genel müdürlerini 4-5 yılda bir değiştirmeye çalışıyorlar.