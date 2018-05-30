Muharrem İnce, önce kitabı sonra gazete manşetlerini gösterdi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce miting programları kapsamında Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu. İnce, burada da Erdoğan-Gülen görüşmesi hakkında 'ispatlamazsam namerdim' dediği iddialarıyla ilgili Nasuhi Güngör'ün kitabında yer alan ifadeleri okudu ve hükümete yakın bazı gazetelerin manşetlerinden örnekler gösterdi.

İnce’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Siz zenginleşmeden siyasetçi zenginleşmeyecek, söz.

Size sözüm söz. Emekli kardeşlerim, asgari ücret ne kadarsa, Kurban ve Ramazan bayramlarında bir asgari ücret alacaksınız.

Genç kardeşlerim sizlere de 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 500’er lira vereceğiz, söz. Bu parayı size ben vermeyeceğim, devlet verecek.

Kadının iş gücüne katılım oranı yüzde 50’e çıkaracağız. Kadınların iş gücünü arttırmamız lazım. Bunun için her mahalleye bir kreş açacağız, kadınların çalışma engelini ortadan kaldıracağız. Çocuklar kreşe gidecek, kadınlar işe…

Her aileye bir ev, her eve de en az bir maaş vereceğiz.

Ben çıktım polislere 3600 vereceğim dedim, o da çıktı ‘biz de vereceğiz’ dedi.

Çiftçiye mazotu 3 lidardan vereceğiz.

Asgari ücret 2200 lira olacak.

Memleketi 16 yılın sonunda duvara çarptırmak üzere. Diğer ülkeler bize güvenmediği için yatırımdan korkuyorlar. Dolar’ın Euro’nun düşmesi için, yatırımcıların gelmesi için OHAL’in kalkması lazım.

Tek adam değil, ortak aklı kullanacağız.

Türkiye hukuk devleti haline gelince, yabancı yatırımcı gelecek döviz düşecek.

Millet oy verir diploma vermez, üniversite verir diplomayı.

Hep birlikte emeklilik dönemine gönderelim onu.”

ERDOĞAN’A SESLENDİ: ARKADAŞINA NİYE DAVA AÇMADIN

Muharrem İnce, Erdoğan’ın TRT Haber Dairesi'nin başına getirdiği Nasuhi Güngör’ün Yenilikçi Hareket adlı kitabında Erdoğan ile FETÖ lideri Fethullah Gülen’in görüşmesinin anlatıldığı bölümü okudu.

İşte İnce’nin okuduğu kitabın o sayfası:

İnce daha sonra ise “Değerli hemşehrim paraya doymuyorsun bana 100 bin lira dava açmışsın. Arkadaşına (Nasuhi Güngör) niye dava açmadın?” diye sordu.

GÜLEN’İ USULÜNE UYGUN İSTEMEDİLER

“Fethullah Gülen’i istediler ama usulüne uygun istemediler. Amerika vermek istemiyor, Erdoğan almak istemiyor. Bekir Bozdağ açıklama yaptı, “Gelsin incelesin” diye.

Ben Bekir Bozdağ’ın memuru değilim, haddini bil bir kere. Avukat arkadaşlarımızın olduğu vekiller gider, inceler.

6 gün oldu yazı yazdık evrakları açın inceleyelim diye, ses seda yok.

“ALMANYA’NIN HADDİNE Mİ DÜŞMÜŞ”

Sayın Merkel, ‘Erdoğan seçimden sonra gelsin’ diyor. Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım. Sonra size gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye’de seçimin sonucunu beklemeden açıklama yapıyorsun.

Ne ortaklığınız var da öne çıkarmaya çalışıyorsun.

Almanya’nın uşağı mıyız biz, biz bağımsız Türkiye Cumhuriyetiyiz. Türkiye’de seçim var. Türkiye’nin iç işidir bu, Almanya’nın haddine mi düşmüş.”