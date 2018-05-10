ÖDTÜ’lüler ‘yasakları yasakla’ diyerek herkesi yarınki ‘Onur Yürüyüşü’ne çağırdı

ODTÜ'den 54 öğrenci topluluğu, Rektörlüğün Onur Yürüyüşü yasağına bir video ile tepki gösterdi. ÖDTÜ'lü LGBTİ'ler "yasakları yasakla" diyerek herkesi yarınki Onur Yürüyüşüne çağırdı.

ODTÜ Öğrenci Toplulukları, Rektörlüğün 8. ODTÜ Onur Yürüyüşü ve 2. ODTÜ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasının ardından bir açıklama yaparak “Baskının son örnek dalgası olan lgbti+ ayrımcılığını kabul etmiyor, hepimizin bir parçası olduğu temel bir insanlık hakkı mücadelesi olan LGBTİ+ özgürlüğü mücadelesinin arkasında olduğumuzu bildiriyor ve okulu gökkuşağına boyamaya davet ediyoruz!” dedi. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması da 11 Mayıs saat 17'de 8. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştireceklerini açıkladı, “Yasakları aşıyor, özgürlüğe yürüyoruz” dedi.

Bianet’in haberine göre, Rektörlüğün, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nı hedef haline getirdiğini söyleyen 54 öğrenci topluluğu, “Rektörülük bu söylemi, nedeniyle öğrencilerin maruz kalabileceği tehlikelerin 1. derece sorumlusudur” dedi, Rektörlüğü öğrencilerden özür dilemeye çağırdı.

Rektörlük e-postayla yürüyüşü yasaklamıştı

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, 7-12 Mayıs tarihleri arasında kampüste Onur Haftası ve Yürüyüşü düzenlemeye hazırlanırken, üniversite yönetiminden bütün öğrencilere e-posta göndererek “etkinliklere izin verilmeyeceğini” belirtmişti.

Üniversite yönetimi, söz konusu mailde ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın üniversite yönergesi kapsamında kurulmuş bir topluluk olmadığını söylerken, Ankara Valiliği'nin 18 Kasım 2017'de ilan ettiği LGBTİ etkinliği yasağını hatırlatmıştı.

54 öğrenci topluluğundan açıklama

ODTÜ Öğrenci Toplulukları, Rektörlüğün söz konusu postada “ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nı tanımadığı ifade ettiğini” hatırlattı.

Öğrenciler hazırladıkları videoda ise üniversitedeki onlarca öğrenci topluluğunun dayanışmasıyla kampüsteki bir duvarı gökkuşağına boyadı.

ODTÜ LGBTİ+: Yasakları yasakla

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması da 11 Mayıs'ta düzenlenecek 8. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nün çağrısını “Bütün yasakları yasakla” afişiyle yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sekizincisi gerçekleştirilecek Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük kampüs merkezli onur yürüyüşüne hepinizi bekliyoruz!

“LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa, nefret söylemi ve cinayetlere, faşizme, diktatörlüğe, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, bifobiye, rektörlüğün kampüsteki LGBTİ+ öğrencileri tanımamasına karşı bizlerle birlikte yürümek, hak taleplerimizi birlikte yükseltmek için eşitlik ve özgürlüklerden yana olan herkesi 11 Mayıs Cuma günü bekliyoruz.”

Açıklamaya imza atan öğrenci toplulukları şöyle:

Çevre Topluluğu, Siyaset Bilimi Topluluğu, Öğrenci Kolektifleri, Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu, Gençlik Muhalefeti, Psikoloji Topluluğu, Fikir Kulüpleri Federasyonu, HDK ODTÜ, Tersine Dünya, Edebiyat Topluluğu, EAGEE-Ankara, FKF'li Kadınlar, Marksist Fikir Topluluğu, Commune de Cinéma, İstatistik Topluluğu, Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, Çeviri Gazetesi, Nar Kadın Dayanışması, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu, Öğrenci Faaliyeti, Sinema Topluluğu, Müzik Toplulukları, ODTÜ Kadın Dayanışması Platformu, Uluslararası Gençlik Topluluğu, Can Kurtarma ve İlk Yardım Topluluğu, Mimarlık Topluluğu, Üniversiteli Kadın Kolektifi, Hip Hop Topluluğu, LGBTİ+ Kolektifi, Eğitim Topluluğu, Kolektif Sinema, Felsefe Topluluğu, Gıda Topluluğu, Ekonomi Topluluğu Fizik Topluluğu, ÖTK, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması, Caz Topluluğu, Münazara Topluluğu, Radyo Topluluğu, Mimarlık Topluluğu, Tarih Topluluğu, Medya Topluluğu, Emek Gençliği, Biyogen, Bilgisayar Topluluğu, Türk Halk Bilimi Topluluğu, Yeni Demokrat Gençlik, ODTÜ Jonglörler, Arkeoloji Topluluğu, Yeşil Kampüs Topluluğu, Kuş Gözlem Topluluğu, Çöpsüz ÖDTÜ İnisiyatifi, Havacılık ve Uzay Topluluğu, Sosyalist Düşünce Topluluğu.

Kaynak: Bianet