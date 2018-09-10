Okul heyecanı bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. İstanbul'da trafik yoğunluk oluştu. Okulun ilk gününde denetimi arttıran polis ekipleri, okul servislerine uygulama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana sürüyor. Bu kapsamda okula uyum haftasında “çocuk-aile-öğretmen tanışma”, “okul ve eğitim ortamını tanıma”, “arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma” gibi etkinlikler düzenlenecek.Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek. Öğretim yılının ilk aşamasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu da başladı. Polis ekipleri de yoğunluğu azaltmak için tedbirler aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Okulun ilk gününde polisten asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı.

Denetimler kapsamında Beşiktaş’taki Orgeneral Kami Güzey İlkokulu önündeki Cengiz Topal Caddesi’nde servis araçları ve otomobiller incelendi. Denetimlerde öğrencilerin seyahat sırasında emniyet kemeri takıp takılmadığını kontrol eden ekipler servis sürücülerinin ise evraklarını inceledi. Mobil Okul Timleri servisteki öğrencilere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bir otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı.

BU İŞİ YAPAN İNSANLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Denetimde durdurulan servis şoförü Ahmet Tandoğan 4 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, “ Ben isterim ki bu uygulama her gün yapılsın. Bizim böyle bir şikâyetimiz yok. Denetim yapılmasından memnun kalırız. Bu işi yapan insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Denetim olmadığı zaman insanlar biraz daha vurdumduymaz oluyor, pek önemsemiyorlar. Ben şahsen bu denetimlerin sürekli olmasını istiyorum. Ben hazırlığı yaptım. Anaokulu öğrencilerini taşıyorum ve onlara uygun emniyet kemerlerimizi yaptırdım. Şuan için bir problem yok” dedi.

KADIKÖY’DE DE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube denetleme Müdürlüğü Ekipleri okul servislerinde uygulama yaptı. Servis araçlarını durduran ekipler, çocukların emniyet kemerlerini kontrol ederek sürücülerin belgelerini inceledi.