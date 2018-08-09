Orhan Sarıbal kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? İşte CHP’li Sarıbal’ın kısa bir yaşam öyküsü…

Orhan Sarıbal kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? siyasetin özellikle de CHP'nin gündeminde. İşte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda değişik görevler üstlenen Orhan Sarıbal hakkında merak edilenler...

Orhan Sarıbal’ın hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte CHP’li Sarıbal’ın bilinmeyenleri, siyasi ve özel yaşamına dair bilgiler, kariyeri, yürüttüğü görevler ve kısa bir yaşam hikayesi…

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

1 Şubat 1966’da Erzincan Refahiye’de doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Şahhanım’dır.

Çiftçi, Ziraat Mühendisi; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü bitirdi. Gürsu’da SHP ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. CHP Bursa İl Delegesi oldu. CHP?den Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda değişik görevler üstlendi.

Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği, Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları” ve “Türkiye’de ve Bursa’da Tarım” konulu raporlar ile “Türkiye’de Tarımın Ekonomi Politiği 1923-2013” başlıklı kitapta 2 bölümün yazımında görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.