Sağanaklara bir de sıcaklar eklenecek!

Ani yağışlarla geçen hafta geride kalırken vatandaşlar hafta sonunda ve yeni haftada hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Yurdun özellikle kuzeybatı kesimlerini etkileyen sağanak yağışlar yeni haftada da devam edecek. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselecek ancak yağışlar sürecek...

Birkaç dakika içinde beliren bulutlar ve ardından gelen sağanak yağış… Tüm haftanın hava durumu özeti bu olurken yeni haftada hava durumuna dair detaylar merakla araştırılıyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer dolu ve sel gibi afetlere de sebep olan yağışlar, heyelanlarla birlikte bazı binaları da tehdit etti, geçtiğimiz hafta bir bina yıkılırken dünkü yağışlarla beraber bir bina yıkılma tehlikesi geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4 derece kadar artacak, yağışlar ise sürecek…

SAĞANAKLARA BİR DE ARTAN SICAKLAR EKLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege’nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL’DA YİNE TOPRAK KAYMASI

İstanbul, bir toprak kayması faciasıyla daha karşı karşıya. Geçtiğimiz gün Beyoğlu Sütlüce’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından bu kez Sancaktepe’de yağmurun ardından yaşanan toprak kaymasında 2 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sisli ve puslu

KOCAELI °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yerel sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENIZLI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KUTAHYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NIGDE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık