Sağanaklara bir de sıcaklar eklenecek!

Birkaç dakika içinde beliren bulutlar ve ardından gelen sağanak yağış… Tüm haftanın hava durumu özeti bu olurken yeni haftada hava durumuna dair detaylar merakla araştırılıyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer dolu ve sel gibi afetlere de sebep olan yağışlar, heyelanlarla birlikte bazı binaları da tehdit etti, geçtiğimiz hafta bir bina yıkılırken dünkü yağışlarla beraber bir bina yıkılma tehlikesi geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4 derece kadar artacak, yağışlar ise sürecek…
SAĞANAKLARA BİR DE ARTAN SICAKLAR EKLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege’nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL’DA YİNE TOPRAK KAYMASI
İstanbul, bir toprak kayması faciasıyla daha karşı karşıya. Geçtiğimiz gün Beyoğlu Sütlüce’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından bu kez Sancaktepe’de yağmurun ardından yaşanan toprak kaymasında 2 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sisli ve puslu
KOCAELI °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yerel sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENIZLI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KUTAHYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NIGDE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık