Sanat Köprüsü’ne yoğun ilgi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin ödüllü projesi Hamamyolu Caddesi’nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Sanat Köprüsü, vatandaşların akınına uğruyor.

Eskişehirlilerin beğenisini kazanan köprü, adeta fotoğraf atölyesine dönüştü. Eserleri inceleyen vatandaşlar,eserlerle bol bol fotoğraf çektiriyor. Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası festivallerde sanatçılar tarafından yapılan sanat eserlerinin sergilendiği Sanat Köprüsü vatandaşların akınına uğruyor. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nden vatandaşların güvenle geçmelerini de sağlayan Sanat Köprüsü, Eskişehirlilerin büyük beğenisi kazandı.

Çocukların güvenle karşıdan karşıya geçebildiği Sanat Köprüsü'nde yer alan ahşap, cam ve seramik eserleri inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşen Sanat Köprüsü'nde bulunan eserlerin fotoğraflarını çeken Eskişehirliler, eserlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'a Sanat Köprüsü'nü yaptığı için teşekkür eden vatandaşlar, “daha önce bu caddeden karşıya geçerken sorun yaşıyorduk. Ancak bu köprü ile güvenle karşıdan karşıya geçiyoruz. Üstelik yaşlılar ve çocuklar için de büyük kolaylık oldu, çünkü onlar düşünülerek tasarlanmış. Diğer taraftan da köprüde birçok sanat eseri bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi sanatı ve kültürü hayatımızın içine taşıdı” şeklinde konuştular.