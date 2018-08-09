Selin sürüklediği odunlar için seferber oldular

Ordu'da metrekareye düşen 83 kilogram yağışın etkisiyle taşan dereler, devrilen ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükledi. Fatsa ilçesi sanayi bölgesindeki deniz kıyısında biriken odunlar, kışlık yakacak ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından toplanmaya başlandı. Dalgalar arasında denizden çıkardıkları odunları motorlu testereyle kesen ilçe sakinleri, daha sonra araçlarına koyup, evlerine taşıdı.

Karadeniz dünden bu yana sağanak yağış ve sel felaketiyle boğuşuyor. 500 binden fazla insanın etkilendiği selden en çok etkilenen yer ise Ordu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edilen bilgiye göre 24 saat içinde köprülerin yıkıldığı, ev ve işyerlerinin su altında kaldığı Ordu’da ise en fazla yağışı metrekareye 83.2 kilogram ile Çaybaşı aldı. Ünye’de metrekareye 55.2 kilogram, Fatsa’da ise metrekareye 51 kilogram yağış düştü. Ordu’da yağış rekoru 1975 yılına ait. 13 Haziran 1975’te kentte metrekareye 171.3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Samsun Bafra’da metrekareye 122.7 kilogram yağış düştü. Bölgenin rekoru ise Zonguldak’ta. Zonguldak’ta 1 Ağustos 1955’te metrekareye 431.5 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.

‘BARİ YAKACAĞIMIZI KARŞILAYALIM’

Yağışın etkisiyle taşan dereler, devrilen ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükledi. Yağışın dinmesiyle birlikte seli fırsata çeviren yöre halkı kışlık odun toplamak için deniz kıyısına akın etti. Dalgalar arasında denizden çıkardıkları odunları motorlu testereyle kesen vatandaşlar, daha sonra araçlarına koyup, evlerine taşıdı. Denizde kıyıya biriken odunları taşımaya çalışan Murat Akbaş, “Selin sürüklediği odunları topluyoruz. Selde fındığımız gitti, bari yakacağımızı bu odunlarla karşılayalım. Alabildiğimizi alıyoruz” dedi.

FINDIĞIMIZ, HER ŞEYİMİZ GİTTİ’

Yöre sakinlerinden Naife Okunur da selde fındıklarının sel sularına kapıldığını ve büyük zararları olduğunu belirterek, “Bu odunları kurutup, kışın yakacağız. Fındığımız, malımız, her şeyimiz gitti. Büyük zararımız oldu. Biz de kışlık yakacağımızı denizden çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.