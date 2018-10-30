Sezaryenle doğum arttı, hedef tutmadı

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı programında yer alan tespitler, sezaryenle yapılan doğumların daha da arttığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Sezaryenle doğuma karşıyım’’ açıklaması yapmış, eşi Emine Erdoğan da bu konuda kampanya başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı ise normal doğum yerine gerekmediği halde sezaryenle doğum yaptıran doktor için ceza tehdidinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2019 programında yer alan verilere göre 2012'de yüzde 48 olan sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı, 2017 yılında yüzde 53.1'e yükseldi. Emine Erdoğan, geçen hafta bir ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Ülkemde sezaryen oranlarını düşürmenin mücadelesini

veriyorum. Sezaryen bir tercih değil, zorunluluk halinde ele alınmalıdır. Kadınları, doğum mucizesiyle barıştırmak zorundayız” demişti.

2016 yılında bin canlı doğumda 7.2 olan bebek ölümü, 2017 yılında 6.8'e geriledi. 2017 yılında Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bin canlı doğumda 4.9 iken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde 9.6 ve Güneydoğu Anadolu'da 10.2 oldu.

AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ

Yüz bin canlı doğumda gerçekleşen anne ölüm oranlarına bakıldığında ise 2007 yılında 21.2 olarak gerçekleşen oran 2017 yılında 14.6'ya düştü. Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla hekim sayısı 149.997, diş hekimi sayısı 27.889 ve hemşire sayısı 166.142 oldu. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 186 ve hemşire sayısı 206 iken Avrupa Birliği'nde (AB) 2016 için bu sayı 378 ve OECD'de ise 351 olarak belirtildi.

2007-2008 öğretim döneminde 5.253 olan tıp fakültesi kontenjanı, 2018-2019 öğretim döneminde 14 bin 616'ya yükseltildi ve yüzde 178 artış gerçekleştirildi. Hemşire kontenjanı ise yüzde 157 artışla 5.824'ten 14.966'ya çıkarıldı. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısının önümüzdeki

on yıl içinde OECD ortalamasına yaklaşması bekleniyor.