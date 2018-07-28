Adıyaman’da korkutan deprem… İşte son depremler!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.00´da meydana gledi. Yerin 6.96 kilometre altında olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER