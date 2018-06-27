Son dakika… İstanbul’da yoğun yağış hayatı felç etti

İstanbul'da birkaç gündür beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinde geldi. Yağışın şiddeti nedeniyle önce Atatürk Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu daha sonra da trafik normale döndü. Yoğun yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda apron ve yolcu salonlarına su bastı. Havalimanı dışında İstanbul'da pek çok bölgede sel ve su baskınları görüldü. Yer yer dolu şeklinde görülen yağış sel ve su baskını uyarılarının yapılmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde İstanbul’u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı’na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı.

APRON VE YOLCU SALONLARINI SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda apron ve yolcu salonlarına su bastığı bildirilirken, havalimanı dışında İstanbul’da pek çok bölgede sel ve su baskınları için uyarılar yapıldı.

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BAZI BÖLGELERDE DOLU GÖRÜLDÜ

İstanbul’da yaşanan yoğun yağış bazı bölgelerde dolu olarak görüldü.

İSTANBUL’DA YOĞUN ŞİMŞEKLER GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

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İBB AKOM’DAN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da bu gece beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan uyarıda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koruma Koordine Merkezinden İstanbul'da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkis altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor” denildi.

AKOM DOLU İÇİN UYARDI

AKOM’dan gelen son haberde, ‘İstanbul’un boğaz bölgesinde ve Anadolu yakasında geç saatlerde yoğun yağış ve dolu yağışı olabilir’ denildi. Bu uyarıdan kısa süre sonra İstanbul’da şiddetli bir ikinci yağış dalgası görüldü.

METEOROLOJİDEN DE UYARI GELDİ!



Meteoroloji İstanbul için akşam saat 21:40 ile 23:30 arasında yoğun sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Bir uyarı daha geldi açıklamada, “Bu gece 23:30 – 01:00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KADIKÖY’Ü SU BASTI

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy'de bazı caddeleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Kadıköy'de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.

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ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları saat 00.00 itibariyle hava muhalefetinden dolayı seferleri iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, saat 00.00 itibariyle hava muhalefeti nedeniyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

ARAÇLAR ALT GEÇİTLERDE MAHSUR KALDI



Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış başlamasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu Bakırköy-Bahçelievler bağlantı yolunda bulunan alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bazı sürücüler mahsur kaldı. Ona yardım etmek için giden başka bir minibüste su birikintisine saplanarak alt geçidin altında kaldı. Bağlantı yolunda su birikintisini gören vatandaşlar, geri geri çıkarak kendilerini kurtarmaya çalıştı.

ARACIN ÜZERİNDE OTURUP YARDIM BEKLEDİLER

Araç içerisinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen sürücüler, çareyi aracın üzerine çıkarak beklemekte buldu. Su birikintisi nedeniyle otomobilin kapısını açamayan sürücü ve arkadaşı, camı yumruklayarak kırmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra ise otomobilin sanroofunu zorlayıp açtı. Otomobilin üzerine çıkan vatandaşlar oturarak cep telefonun ışığını açarak kendilerini göstermeye çalıştı. Aracın üzerinde oturmaya başlayan sürücü ve arkadaşı ilk önce kurtarıcıyı aradı, ardından itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

MAHSUR KALANLAR YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA KURTARILDI

Otomobiliyle mahsur kaldıktan sonra, aracın üzerine çıkan şahıslar ve suya saplanan minibüs yaklaşık 1 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Çekici yardımıyla kurtarılan araçlar otoparka çekilirken, itfaiye ekipleri ise alt geçitte biriken suyun boşaltılması için taliye çalışmalarını sürdürdü.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

İstanbul Maltepe'de gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan yağış sürücüleri zor durumda bırakırken, sel sularının dolduğu minibüs yolunda çok sayıda araç sular içerisinde kaldı. Sokaklar bir anda yağmur suları ile dolarken, yokuştan aşağı akan sel suları minibüs yolunda sürücüleri zor durumda bıraktı. Sular içerisinde kalan çok sayıda araç, vatandaşların kendi imkanları iteleyerek çıkarıldı. Sel sularının bazı su aktarma kanallarını da patlattığı ve şelaleler oluştuğu görüldü.

ATAŞEHİR’DE BİNANIN DIŞ CEPHE İSKELESİ DEVRİLDİ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir’de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi. Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

İSKELENİN DEMİRLERİ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI

Aşırı rüzgar nedeniyle devrildiği iddia edilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü.

İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, “Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu” diyerek yaşananları anlattı.

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