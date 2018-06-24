Son dakika… Bülent Tezcan: Seçim ikinci tura kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: Seçim ikinci tura kaldı.

CHP Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Tezcan seçim süreci ile ilgili bilgi verdi.

Tezcan; “Birileri erken davul zurna çalmaya başadı Cumhurhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalmıştır. AA sandıkların yüzde 90’ının açıldığını açıklarken YSK halen sandıkların yarısının açıldığını duyuruyor.” dedi.

Tezcan şunları kaydetti “Geride 40 milyon oy ve 110 bin sandık varken kimse kendisini Cumhurbaşaknı ilan etmesin. Arkadaşlarımız bu açıklamalara kulaklarını tıkayıp gözlerini açsınlar. Erdoğan’ın taş çatlasa çıkarabildiği oy yüzde 51’dir bu rakamın yüzde 50’nin altına düşeceği aşikardır. Biz buradayız parti binalarını terk etmeyeceğiz.”

(ayrıntılar geliyor)