Son dakika… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın başkentinde gerçekleşen Tahran Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ve İran ile yoğun çaba içindeyiz" dedi. Öte yandan Suriye'nin İdlib'e yaptığı hava harekatını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Rejim bahanelerle İdlib'e saldırıyor. Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’daki dünkü zirve ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Mülteci akını Avrupa'yı da bizleri de etkiler” dedi.

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“AKSİ HALDE ÇOK CİDDİ DRAMLAR OLUŞUR”

İdlib bölgesinin çatışmasızlık bölgesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, “3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi halde çok ciddi insani dramlar oluşur” ifadelerini kullandı.

“RUS VE İRANLILARLA YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İdlib, gerginliği azaltıcı bölgedir. Çatışmalar duracak ve yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla hem de İranlılarla yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız sadece dün Tahran’da yapılan zirveyle sınırlı değil. O zirvede esasen bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir.” şeklinde konuştu. AA