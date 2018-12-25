Son dakika… İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 25.12.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

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BUDO’DA DA İPTALLER VAR

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.