Konya’da mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde çevrede bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmalarından sonra tespit edileceği bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, yangınla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Altay, ''Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı'' dedi.

Konya’da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’ndeki Mar-San Sanayi Sitesi’ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını sitenin güvenlik görevlileri fark etti. Kısa sürede işletmeyi saran alevleri gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen helikopter de destek verdi.

Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Bölgeye AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de sevk edildi. Öte yandan iş yeri sahipleri ve çalışanları, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Gökyüzünü saran dumanları gören çok sayıda vatandaş olay yerine geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerinin çatısından çalışmaları izledi. Bu sırada bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybederek iş yerinin içine düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

“YANGININ ZOR KISMINDAYIZ”

Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, şöyle konuştu:

”Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01’de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08’de burada oluyor ve yangına müdahale ediyor. Sonrasında 30’a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA’ları, belediyelerin arazözleri, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı’na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Altay, ”Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı” dedi.

İş yerlerinde yanıcı maddelerin olduğuna dikkat çeken Altay, ”Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var” dedi.

“TEK TESELLİMİZ, YANGININ ORAYA SIÇRAMAMASI”

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş da, bugün (dün) iş yerlerinin açık olduğunu belirterek, ”Bugün iş yerleri açıktı ve çalışıyorlardı. Bir palet fabrikamızda forklifin tüple çalışmasından dolayı patlama olduğu söylentisi var. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapıp bilgi verecek. İş yerlerinin bitişik olması ve rüzgarın da etkisiyle 8 iş yeri hasar gördü. Tek tesellimiz bir vernik ve tiner depomuz vardı. Oraya sıçramadan müdahale edildi. Oraya sıçrasaydı sanayimizin büyük bir bölümü çok ciddi hasar görecekti. Devletten destek bekliyoruz. Mağdurlarımızın mal kaybı giderilmiş olur” dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü. AJANSLAR