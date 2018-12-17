Son dakika: Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege’de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde 75-90 km/sa şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

İHA