Son Dakika… Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş adamı Tara'nın çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Şara’nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi’nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz”

ŞARIK TARA KİMDİR?

22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi’nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure hanımdır. Anne tarafından I. Murat’ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey’in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara’nın dedesi İbrahim Bey’in babası Hamza Bey’den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ’daki Tara Dağı ve Tara Nehri’nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad’da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır’da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır.

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda’nın yardımıyla önce kendisi İstanbul’a gelir ve yengesi Seniha hanımın yanında kalır. 1944’de ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kızkardeşi Vildan Gülçelik’in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket’e, 1972’de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüşmüştür. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmaktadır.

İşadamı Vehbi Koç ile de çok iyi arkadaş olan Şarık Tara, Vehbi Koç ile olan söyleşisinde başarısını şu şekilde anlatıyor: “Rahmetli Vehbi Koç bir gün bana şunu sordu: “Şarık bu nasıl bir yönetim biçimi?” Bizim yönetim tarzımıza Ağabey management adını takmıştı. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda işyerlerindeki alışılmış yönetim biçimlerinden farklıydık. Aramızdaki sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetliydi.