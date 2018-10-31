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Suriyeliler, devletin ücretsiz verdiği kömürü satışa çıkardı

Mersin’de yaşayan bazı Suriyeliler , devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılan ve Üzerinde “Para ile satılamaz” yazılı kömürleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

Mustafa İNSAN / Mersin
android-time 09:58 31 Ekim 2018
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Suriyeliler, devletin ücretsiz verdiği kömürü satışa çıkardı
Mersin’de yaşayan bazı Suriyeliler , devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılan ve Üzerinde “Para ile satılamaz” yazılı kömürleri sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her kış olduğu gibi bu yılda dar gelirli ailelere ücretsiz kömür dağıtıldı. Ücretsiz kömürü alan bazı Suriyelilerin, yardımları sosyal medya üzerinden satışa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

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“PARA İLE SATILAMAZ”

Kömür yardımıyla ilgili karar geçen ay Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Mersin'de kömür yardımı alan bazı Suriyeli vatandaşlar ise üzerinde “Para ile satılamaz” yazılı kömür çuvallarını sosyal medyada satışa çıkardı. Suriyeli birkaç kişi Facebook üzerindeki alım satım sayfalarından yaklaşık 25 kilo olduğu tahmin edilen kömürleri 10 ile 12 TL'den satışa sundu.

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Sosyal Medyada ücretsiz dağıtılan kömürün para ile satıldığını gören bazı vatandaşlar da bu duruma sert tepki göstererek yetkililerin ilgilenmesini istedi.

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Son güncelleme: android-time 10:0731.10.2018
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