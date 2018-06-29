Tenha durağı seçti, eşini 19 kez bıçakladı!

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 ay önce boşanmak üzere olduğu 27 yaşındaki eşi Sedef Vatansever'i sırtından 19 kez bıçaklayarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Tuncer Vatansever (39) hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Talihsiz kadın duruşmada "Beni tenha durakta zorla indirdi, saldırıyı planlamıştı." dedi ve ekledi "Ben eşime boşanma davası açtıktan sonra Bursa'da tanıştığım ve halen devam eden bir beraberliğim var. Sanıktan boşandığım takdirde kendisi ile evleneceğim. Hayatımda olan bu kişi boşanmaya çalıştığım eşime ve çocuğuma maddi yönden yardımcı olmuştur."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kanlı olayın tüm detayları yer aldı.

2 Şubat 2018'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; 10 yıllık evli ve dokuz yaşında kızları olan Tuncer ve Sedef Vatansever çifti, Tuncer Vatansever'in alkol kullanması yüzünden sorunlar yaşıyordu. Aralarındaki sorunları çözemeyen çift 2017 yılında 5 ay kadar ayrı yaşadılar. Ayrı yaşadıkları sürede Bahçeşehire'de ablasının yanında kalan Sedef Vatansever eşinden şiddet gördüğünü gerekçesiylede şikayette bulundu.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM”

Olay günü eşi Tuncer Vatansever'in annesinin evine orada kızlarını görmek için giden ikili Zeytinburnu'ndaki evlerine dönerken tartışmaya başladı. Cevizlibağ'da tramvaydan inen ve yürümeye başlayan kadına, kocası Tuncer Vatansever ‘Seni öldüreceğim' diyerek meyve bıçağı saldırdı ve ağır yaraladı. Tuncer Vatansever olay yerinde kaçarken, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Sedef Vatansever tedavi altına alındı.

“KARIM BENİ ALDATIYORDU”

İfadesinde, eşinin kendisini aldattığı için aralarında tartışma çıktığını ve boşanma meselesi yüzünden tartışmanın alevlendiğini savunan Tuncer Vatansever bıçaklı saldırı için ise

“Bir anda sinirlenip kendimi kaybettim. Sonra da polise teslim oldum” dedi. Tuncer Vatansever hakkında ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Tuncer Vatansever ve avukatı ile müşteki Sedef Vatansever hazır bulundu. Sanık Tuncer Vatansever savunmasında 5 ay ayrı yaşadıklarını ve o süre zarfında eşinin ailesinden kalan parayı dolandırıcılara kaptırdığını ve pişman olduğunu böylerek barışmak girişiminde bulunduğunu anlattı.

Eli kanlı koca kendisini “Ailem yıkılmasın, çocuğumun psikolojisi bozulmasın diyerek kendisini affedebileceğimi söylemiştim. Zaten eşim ile biz kaçarak evlenmiştik.

Ancak eşimin düşünceleri değişmiş ben kendisini sevdiğimden dolayı anlayamamışım. Eşim Bursa'da bir başkası ile ilişkisi varmış” diye savundu.

SANIK: O AN ELİME BIÇAK GELDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM… KAŞIK GELSEYDİ ONUNLA VURURDUM!

Sanık Vatansever “Cevizlibağ durağında indik tramvay yolunda yürürken aramızdaki tartışma büyüdü. Sedef ‘Senden ayrılacağım’ diyerek insanların içinde bana hakaret etti. Yüzüme tükürdü. O an cinnet geçirdim. Annemin verdiği çatal bıçak olan poşetten bıçağı alarak Sedef’e vurdum. O an elime bıçak geldiği için bıçakladım eğer çatal ya da kaşık gelseydi onunla vururdum. Kendimi kaybetmiştim ve insanların linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım. 15 dakika sonra aklım başıma geldi polisi aradım.Kkarımı bıçakladığımı söyledim ve ambulans göndermelerini istedim” dedi ve polise teslim olduktan sonra da ilk eşinin durumu sorduğunu belirtti.

Talihsiz kadın Sedef Vatansever ise ifadesinde 17 yaşında zorla kaçırılıp evlendiklerini ayrıca ailesinden ve eşinden korkutuğu için evliliğin devam ettirdiğini anlattı.

Genç kadın savunmasında; “Defalarca mor gözle , kırık kolla insan içinde gezmek zorunda kaldım. Kızım da bende eşimden sürekli şiddet gördük. Anlaşmalı olarak boşanmak için eşime para teklif ederek boşanmak istedim. Kabul etti ancak sürekli para isteyip boşanmayı erteledi. Bursa’da ailemden kalma daireyi satarak oraya yerleştim. Hâlâ aramızdaki dava sürmektedir. Çocuğumu annesi ile gelerek kaçırdılar. Olay günü de çocuğumu görmek için Bursa’dan gelmiştim.” ifadelerine yer verdi.

“BENİ ÇOCUĞUM İLE TEHDİT ETTİ”

Kocasını yalan söylemekle suçlayan kadın, olay günü Bursa’ya dönmek için otogara gitmeyi amaçladığını söyleyerek, “Tuncer annesinin evinde tehditlere başladı, ben önden çıktım ve otobüse bindim. Kendisi de yanımdaydı. Ben Tuncer ile tanıştığımdan beri sürekli kendisinin tehditleri altında yaşadığım için devamlı kaçtım yine aynı şekilde kaçmayı denedim ancak arkamdan geldi. Beni çocuğumla tehdit etti, çocuğuma zarar vereceğini söyledi. Kızıma zarar vermesin diye Tuncer ile aynı otobüse ve aynı tramvaya binmek zorunda kaldım. Kolumu sıkarak tramvaydan bir durak öncesi inmemi istedi, ben de inmek zorunda kaldım, koşarak kaçarım diye düşündüm…”

“SEN ZATEN ÖLDÜN”

Olay anını anlatırken zorlanan Sedef Vatansever, “Eğer inmem gereken durakta inseydim bu olay yaşanmazdı. Bir önceki durak tenha olduğu için orada beni zorla indirdi” dedi.

Vatansever mahkemesindeki savunmasını şu sözlerle sürdürdü; “Hiç kimse yoktu. Sadece tramvaydaki güvenlik görevlisi vardı. Ben yine kaçtım. Tuncer’in elinde bıçak vardı, poşetten çıkardı ilk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. Halen izi yüzümde mevcuttur ve görülmektedir. İkinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vuruldu ve kafamda kırıldı. Bu arada sürekli olarak ‘Seni öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Ben bunun üzerine kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık ayakta duramadım, yerdeyken üzerime çıktı. Sırtımda 19 tane bıçak yarası var. İki bıçak böbreğimde kırıldı ve kaldı, karnımdan ameliyat oldum bıçaklar karnımdan çıkarıldı. Sanık yerdeyken bana vurduğu sırada karşıdan müdahale etmek için iki kişi geliyorlardı. Onların geldiğini görünce sanık ‘Sen zaten öldün’ diyerek olay yerinden kaçtı.”

Eşini, iddia ettiği gibi aldatmadığını savunan Sedef Vatansever, “Ben eşime boşanma davası açtıktan sonra Bursa’da tanıştığım ve halen devam eden bir beraberliğim var. Sanıktan boşandığım takdirde kendisi ile evleneceğim. Hayatımda olan bu kişi boşanmaya çalıştığım eşime ve çocuğuma maddi yönden yardımcı olmuştur.” dedi.

Mahkeme savunmaların ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.