Son dakika: Bakan’dan tren kazasıyla ilgili garip açıklama: Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil

SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da dün yaşanan Yüksek Hızlı Tren faciasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Turhan kazanın nedeni olarak belirtilen 'olmayan sinyalisazyon sistemi' için 'Olmazsa olmaz değil' yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’da dün yaşanan dokuz kişinin yaşamını yitirdiği 86 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turhan, kazanın sinyalizasyon olmadığı için yaşandığı yönündeki açıklamalara tepki göstererek “Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil.” dedi. Bakan bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna da ‘Bu soru doğru değil‘ diyerek tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı şunları kaydetti;

‘Son günlerde kazadan sonra sinyalizasyon olmadı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor. Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra ‘sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu’ gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor.

‘BU SORU DOĞRU BİR SORU DEĞİL’

Bakan Turhan, ‘Bu trenlerde bu sistem var mıydı?” sorusuna ise ‘Bu soru doğru bir soru değil’ yanıtını verdi.

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