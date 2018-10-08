Üsküdar baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim

MHP'lilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapması ile başlayan tartışmanın ardından bu kez de ''Eline tüküreyim'' kavgası çıktı.

TBMM’deki yemin töreninde MHP lideri Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Üsküdar baskını sonrası, ”Aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm o eline tüküreyim” dedi. MHP’liler bu söze çok sinirlendi. Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, ”Ben de senin kalıbına tüküreyim” açıklaması yaptı. İstanbul il yönetim kurulu üyesi Ünal Yaşaroğlu ise, ”Ben senin camış derisine dönmüş suratına tüküreyim” dedi.

Dervişoğlu, Twitter'daki mesajında, “Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. Üzerimizde hakkın var diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşa dur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım” dedi.

MADAMIN BODYGUARDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise ”Partimizde siyaset yaptığın dönemde yıllarca senin mafyatik biri olmadığını anlatmaya çalıştık ‘çakma' mafya diyorlardı da itibar etmiyor kızıyorduk, senin adamlığın da çakmaymış, Musavvat efendi, ben de senin adamlığına, kalıbına tüküreyim” paylaşımı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da “Madam'ın bodyguardı, adilik ve çirkeflikte zirve yapmıştır. Yazıklar olsun” açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ise “Dün el etek öpenler bugün heriflenirken bile gülünç oluyor. Ona birileri etek giydirmediyse, öptüğü elin hatırına idi” diyerek polemiğe katıldı.