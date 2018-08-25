Utandıran kuyruk!

Artık tarih olacağı söylenen Ada faytonları atların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. 45 dakikası 100 liradan kiralanan faytonlar için tatil günlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşuyor. Fayton kiralama noktalarının önü, çoğu Ortadoğulu yüzlerce turist ile doluyor. Cılız atların çektiği faytonlara 5,6 kişi bile binen var. İşte isyan ettiren görüntüler...

Hayvan severleri isyan ettiren ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarihe karışması için harekete geçtiği ada faytonları, hafta sonları ve bayramlarda en yoğun mesaisini yapıyor. Özellikle Ortadoğulu turistlerin ilgi gösterdiği faytonları çeken atlar gün boyu hiç durmadan çalıştırılıyor.

Büyükada'daki fayton sırası ise yüzlerce metreyi buluyor.

45 DAKİKASI 100 LİRA

Faytonlar, 45 dakikası 100 lira karşılığında kiralanıyor. 25 dakika aralıksız fayton çeken atlar, üzerindeki turistlerin insafına göre 10 dakikalık bir çay molasında dinlenme imkanı buluyor ve yeniden Ada'nın bol yokuşlu yollarını tırmanmaya başlıyorlar.

HİÇ DURMAK YOK!

Sahipleri ise 45 dakikalık turun ardından atları hiç dinlendirmeden yeniden fayton noktasına çekiyor ve yeni müşterilerini alıyorlar.

ERDOĞAN ‘KALKACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçilerinin ardından “Atları özgürlüğüne kavuşturacağız” açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar’da toplu taşımanın elektrikli araçlarla yapılması için harekete geçmişti.

Kınalıada pilot bölge olarak seçilmiş ve her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçlar tahsis edilmişti.

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKAME) de Adalar’daki fayton taşımacılığına ilişkin hazırladığı raporunda çarpıcı tespitlere yer vermişti. Raporda; adalardaki faytonların, turistik ve nostaljik araç olması gerekirken toplu ulaşım aracı olarak kullanıldığı vurgulanmış, atların sağlık, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılamadığı yüzde 30’unun barınaklardan bile yoksun olduğu belirtilmişti.