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Yerli üreticinin teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9’25’e çıktı!

Ekonomide yaşanan son gelişmelerden bira da nasibini aldı. Yerli üretici bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yeni zamlarla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75'ten 9'25'e çıktı.

android-time 00:58 5 Ekim 2018
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Yerli üreticinin teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9’25’e çıktı!
Ekonomide yaşanan son gelişmelerden bira da nasibini aldı. Yerli üretici bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yeni zamlarla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75'ten 9'25'e çıktı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından artışın en az olduğu kalem alkollü içecekler olmuştu. Ancak ekonomide yaşanan gelişmeler biranın fiyatını değiştirdi. Yerli üretici firma bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yapılan bu zamla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9’25’e çıktı.

TEMMUZ AYINDA ZAMLANMIŞTI

Alkollü içeceklerin fiyatları, temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi'nin yüzde 15,5 oranında artırılmasının ardından da zamlanmıştı.

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