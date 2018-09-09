‘Yoksul çocukların eğitim masrafı karşılansın’

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ilkokul, ortaokul ve liselerde yaşanan kayıt karmaşasını TBMM gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, ilkokul, ortaokul ve liselerde yaşanan kayıt kaosunu, öğrenci ve velilerin endişelerini TBMM'ye taşıdı. 17 Eylül 2018'de açılacak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin yine birçok sıkıntıyla karşı karşıya olduğunun herkesçe bilindiğini vurgulayan Dr. Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle meclise 10 maddelik soru önergesi sundu.

“VELİ, ÖĞRENCİ VE OKUL YÖNETİMLERİYLE İSTİŞARE YAPILSIN”

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki okullara yakın ikametgah adresi zorunluluğundan Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin fırsat bilinerek kitap-kırtasiye ve üniformalara yapılan keyfi zamlardan bazı okul müdürlerinin küçük esnafı (kırtasiye) yok sayarak öğrenci velilerini büyük firma veya kırtasiyelere yönlendirme girişimlerine kadar bir çok soruna açıklık getirilmesini isteyen Dr. Şevkin, liselerin nitelikli-niteliksiz olarak ayrıştırılmasını eğitim sistemine vurulan bir darbe olarak değerlendirdi.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunların okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerle yapılacak diyalog ve istişareler neticesinde asgariye indirilebileceğine işaret eden Dr. Şevkin, Bakan Selçuk'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrenci sayısı kaçtır?

2- Okullar açılırken kitap-kırtasiye-üniforma fiyatlarına yapılan keyfi zamların önüne geçecek misiniz? Ekonomik durumu iyi olmayan aileler için iyileştirici önlemler alacak mısınız?

3- Sosyal devlet ilkesinden hareketle özellikle yoksul halk çocuklarının tüm eğitim masraflarının Bakanlık tarafından karşılanması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

4- Adana'da ve Türkiye genelinde bazı okul müdürlerinin görev yaptıkları okulların yanındaki küçük esnaf olarak bilinen kırtasiyelerin satış yapmasını engellemek için öğrencileri ve velileri büyük firma veya kırtasiyelere yönlendirdiği doğru mudur? Doğru ise bu yönlendirmenin amacı nedir?

5- İlkokul ve ortaokullardaki kayıtlarda okula yakın ikametgah adres zorunluluğu öğrenci velilerinin başka okullara yönelmesine neden olmaktadır. Adana'da olduğu gibi Türkiye genelinde de öne çıkan bazı ilkokul ve ortaokullarda yoğunlaşmalar yaşanmakta, sınıf mevcutlarının olabildiğince arttığı gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır. Kayıt konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

6- Ailelerin çocuklarını istediği ilkokul veya ortaokula kayıt yaptırmak için kapı kapı dolaşmasına, adres değiştirme girişimlerine gönlünüz razı mıdır?

7- İlköğretim okullarında her yıl kayıt döneminde yaşanan bu kaosun giderilmesi için okul müdürleri ve öğretmenlerle istişare edilmesi düşünülmekte midir?

8- Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretime geçiş sisteminde, sınavla girilecek olan ‘nitelikli okullar' listesi vatandaşlar tarafından tedirginlik yaratmakla birlikte kafa karışıklığına da yol açmıştır. Başarı oranı yüksek olan bir çok lisenin nitelikli okul listesine alınmadığı doğru mudur?

9- Liseler arasında nitelikli-niteliksiz ayrımı yapılmasının öğrencilerin ve ailelerinin psikolojisine olumsuz yansıyacağı öngörülmemiş midir?

10- Birçok il ve ilçe merkezinde Anadolu Lisesi yer almamasına rağmen nitelikli okul ayrıştırmasıyla Türkiye genelindeki okullarda başarı grafiğinin yükselmesi beklenebilir mi?