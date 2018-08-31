Açık arttırmayla satılan en pahalı otomobiller

Pebble Beach Otomobil haftasında satılan klasik Ferrari'nin fiyatı dudakları uçuklatmıştı. Aynı otomobil 2014 yılındaki açık arttırmada da 38.1 milyon dolara alıcı bulmuştu. Böylece bu klasik Ferrari iki kez rekor kırarak bir ilke imza atmış oldu! Peki bugüne kadar açık arttırma usulü ile satılan en pahalı otomobiller hangileri?

Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Pebble Beach otomobil haftası, otomobil severler için çok heyecanlı geçen bir organizasyon niteliğindeydi. BMW yeni Z4, BUgatti Divo, Ferrari Pista Spider ve Lamborghini Aventador SVJ bunların en önemlileri arasındaydı.

Aslında Pebble Beach Concours d'Elegance bir klasik otomobil organizasyonu olarak geçiyor ve bu bölüm içinde heyecan uyandıran bir satış oldu. İşte açık arttırma usulü ile satılan en pahalı otomobiller…

1- 1962 Ferrari 250 GTO

2018 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen açık arttırmayla 48.4 milyon dolar fiyatla satın alındı!

2- 1904 Rolls-Royce 10 hp iki koltuklu

Guiness Rekorlar Kitabına giriş yapmış olan bu satış 2007 yılının Aralık ayında gerçekleşti. O dönemde 7 milyon 254 bin 290 dolara bu satış gerçekleşti.

3- 1953 Ferrari 340/375 MM Berlinetta Competizione

12.8 Milyon dolara alıcı bulan bu otomobil, döneminin üç şampiyonu tarafından kullanılmıştı.

4- 1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti

1957 model olan bu otomobil 2016 yılında yapılan bir açık arttırmada satıldı. 40 yaşında adını gizli tutan bir kolleksiyoner bu aracı tam 35.7 milyon dolara satın aldı.

5- 1954 Mercedes-Benz W196

Juan Manuel Fangio tarafından kullanılan bu GP yarış otomobili Almanya ve İsviçre GP’lerini kazanmıştı. 1954 model olan bu yarış otomobili 29.6 milyon dolara satıldı.

6- 1954 Jaguar D-Type

55-56-57 yıllarında üç kez Le Mans kazanan Jaguar D-Type tam 21 milyon 780 bin dolara açık arttırmada satıldı.

7- 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Toplamda 12 adet üretilen bu otomobil Alfa Romeo’nun 2.9 litrelik 8 silindirli ve kompresör beslemeli motoruna sahipti. Bu aracı 19.8 milyon dolara satın aldılar.

8- 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale

Yarış otomobili olarak üretilen bu Ferrari gerçekten şık bir tasarıma sahip. Alüminyum gövdeye sahip olan bu araç normalden daha hafif ve 3.0 litrelik V12 motora sahip. 2014 yılında satılan bu araç 26,400,000 dolara alıcı buldu.

Bonus – 1963 Ferrari 250 GTO

2018 yılının Haziran ayında satılan otomobil 70 milyon dolara alıcı buldu. Ancak bu aracın satışı açık arttırma usulü gerçekleşmedi!