Alonso sezon sonunda bırakıyor!

Formula 1'in en önemli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki pilot Fernando Alonso, sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı!

Renault’un Formula 1 takımınıyla 2 şampiyonluk yaşayan Alonso, 2015 yılında geçtiği McLaren ile podyum ve galibiyet yarışlarında geride kadlı ve 3.5 yıllık süre boyunca istediği ve taraftarında beklediği sonuçlara bir türlü ulaşamadı.

McLaren serüvenüne Honda motoruyla başlamıştı, arından Renault motoruna geçme kararı alan takım sonuç olarak beklenilen randımanı vermedi ve Alonso da Formula 1’i bırakma kararını açıkladı!

Alonso Formula 1 haricinde Triple Crown’a yani “Indy 500, Monaco GP ve Le Mans 24 Saat” zaferlerine odaklandı. Monaco GP’yi Alonso zaten kazanmıştı. Bu yıl da tam zeonluk WEC anlaşması imzaladı ve hem F1 hem de WEC’te mücadele ediyordu. Geçen aylarda ilk kez mücadele ettiği Le Mans 24 yarışını kazandı.

Alonso açıklamasında, “Bu harika sporda 17 harika yıl geçirdim. Artık bir değişiklik yapma vaktim geldi, yaşadığım her sezondan inanılmaz zevk aldım. Bu sezon katılacağım birkaç F1 yarışı daha var ve bırakacağım için bu yarışlardan umudumu kesmeyeceğim. Geleceğin neler getireceğini,göreceğiz” dedi. Şampiyonun gelecek planlarıyla alakalı ise kesin bir bilgi henüz yok! Alonso’nun bu 17 yılda toplam 32 zaferi var.

Fernando Alonso, efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in yarıştığı sezonlarda yarışarak, efsane pilotun önüne iki kez çıktı ve iki dünya şampiyonluğu elde etmişti.

Efsane pilot Michael Schumacher ise 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından beridir yaşam mücadelesi veriyor.