İtalya Norveç’i geçmeyi hedefliyor

İtalyan hükumeti 2022 yılına kadar yollarında 1 milyon elektrikli araç olmasını hedefliyor. Bu hedef gerçekleşirse İtalya, elektrikli otomobil kullanımında Norveç'in önüne geçmiş olacaklar!

Dizel motorların çevreyi kirletmedeki etkin rolü, gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları ve bu durumlardan dolayı gelişen elektrik motorlu taşıtlar… Özellikle otomotivin geleceğinin şekillendiği ve ileride bu şeklin nasıl olacağına tarihi bir tanıklık içerisindeyiz.

Tüm bu detaylar ışığında İtalyan hükumetinin ilginç bir hedefi ortaya atıldı. 2022 yılına kadar İtalya yollarında 1 milyon elektrikli olacak, içeriğine sahip olan bu hedef… Bu durumun gerçekleşmesinin devlete 10 milyar dolarlık bir teşvike sebep olacağı da konuşulan konular arasında.

İtalyan koalisyonunun diğer tarafında ise hükumetle yapılan yeni anlaşmalar var. Five Star Movement (Beş Yıldız Hareketi Partisi), dizel ve benzinli otomobillerdeki indirim konusunda farklı bir geçiş yaparak “elektrik ve hibrit motorlu araçlarda devlet teşviki” alma çağrısında bulunuyor. Bu durum için planlanan bir hurda teşviki de var…

Sözleşmede bir rakam yok. Beş Yıldız Hareketi Partisi’nin Kalkınma Bakanı olan 31 yaşındaki Luigi Di Maio, 2022 yılında 1 milyon elektrikli araç hedefinin iddialı bir rakam olduğunu belirtti. Eğer bu hedef gerçekleşirse elektrikli otomobil kullanımında İtalya lider pozisyonda olacak.