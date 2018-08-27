Kalashnikov otomobil üretecek!

Rusya'nın AK47 kodlu tüfek üreticisi Kalashnikov, elektrikli otomobil üretimine soyundu. Marka uzun menzilli otomobiliyle Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor...

Kalashnikov markası CV-1 elektrik motorlu otomobil konseptini gözler önüne çıkardı. Otomobilin retro tasarımı akıllara Sovyet dönemini getiriyor. Otomobil özellikle 1970 yılında üretilen Lada ve Trabant’a benziyor. Bu otomobilin pilleri tam şarjla 350 km yol gideceği söyleniyor. Markanın CV-1 modeliyle elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla ve benzeri markalarla rekabet edeceği söyleniyor. Otomobilin 90 kWh kapasitedeki pili 50 kg ağırlığında. Kalashnikov 0’dan 100 km/s hıza 6 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrik motorlu otomobillerin popülaritesinin artmasıyla birlikte son günlerde hem büyük üreticilerin hem de küçük üreticilerin bu yöne geçtiğini hepimiz görüyoruz. Özellikle büyük gruplar olan Volkswagen, Daimler, BMW birden fazla elektrik motorlu konsept modellerini görücüye çıkardılar. İlerleyen günlerde bu konseptlere benzeyen modelleri yollarda da göreceğiz. Rusya’nın Kalashnikov markası da bu pastadan payına düşeni almak için 1970’li yılların popüler Rus otomobil modelinin tasarımından yola çıkarak bir prototipi ortaya çıkardı.

Marka otomobilin üretimiyle alakalı detay paylaşımında bulunmadı.