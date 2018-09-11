Karşınızda KIA Stonic!

KIA ürün gamının en son halkasını temsil eden, B segmentindeki yeni crossover modeli Stonic Türkiye’de satışa sunuldu. Stonic, her biri otomatik şanzımanla kombine edilen ve yakıt verimliliği sunan iki adet küçük hacimli benzinli motor seçeneğiyle Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Hızla büyüyen B SUV pazarına yeni model Stonic ile hamle yapan KIA, segmente yeni bir heyecan katıyor. KIA SUV ailesindeki diğer modellerden ilham alan Stonic, güçlü ve kendinden emin duruşunun yanı sıra eğlenceli görünümü ile de dikkat çekiyor. Yeni Stonic, hem dış hem de iç tasarımında bugüne kadarki en zengin kişiselleştirme olanağı sunan KIA modeli olarak öne çıkıyor.

Sahip olduğu yol tutuş özelliklerini kullanım kolaylığıyla harmanlayan KIA Stonic kullanıcısına, iddialı bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Otomatik şanzımanla kombine edilen benzinli motorlar sürüş keyfini desteklerken, yakıt verimliliği de sağlıyor. 1.4 MPI ve 7 ileri DCT ile kombine edilen 1.0 T-GDI olmak üzere iki adet küçük hacimli modern motor seçeneği sunan Stonic, pazara rekabet getiriyor.

KIA'nın yeni modeli Stonic'in Türkiye'de satışa sunulması ile ilgili bir değerlendirme yapan KIA Genel Müdürü Can Ağyel; “Avrupa'da olduğu gibi B – SUV segmenti Türkiye'de de hızla büyüyor. B sınıfı SUV ve crossover modellere olan ilgi her geçen gün artıyor. KIA Stonic; tasarımı, sürüş özellikleri, zengin donanım seviyesi ve rekabetçi fiyatıyla kısa sürede tüketicinin gönlünü kazanacak. Çekici ve kullanışlı bir SUV olması ve üstün yakıt verimliliği sunan tutumlu motorları ile Türkiye'de önemli bir satış grafiği yakalayacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni KIA Stonic, önden bakıldığında güçlü, dinamik ve iyi dengelenmiş bir görünüm sergiliyor. Peter Schreyer yönetiminde Avrupalı kullanıcıların beklentilerine uygun olarak Frankfurt – Almanya ve Namyang – Kore tasarım stüdyolarının yakın işbirliği ile tasarlanan Yeni Stonic'in ön ızgarasında, KIA'nın ‘kaplan burnu' tasarımının hakimiyeti kendini açıkça belli ediyor. Ön ızgara da dahil tüm detayları ile Stonic, KIA'nın güncel tasarım felsefesine sadık bir görünüm sergiliyor. Göz dolduran hacimli çamurluklarıyla kendini fark ettiren Stonic, KIA'nın büyük hacimli SUV modellerinin tasarım öğelerini bünyesinde barındırıyor.

Stonic, ergonomik modern iç tasarımı ve kaliteli malzeme kullanımıyla konforlu yolculuklar vadediyor. Sürücü odaklı orta konsol zarif mimarisiyle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemi ile az sayıdaki düğme kullanım kolaylığını destekliyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan tüm fonksiyonları rahatlıkla kumanda edebiliyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da zengin bir kişiselleştirme çeşitliliği bulunan Stonic, standart ve sportif olmak üzere iki farklı direksiyon seçeneğiyle satışa sunuluyor. Kullanıcılar, gri, turuncu ve yeşil olmak üzere farklı renk opsiyonlarından birini seçebiliyor.

KIA Stonic, “6 Hoparlörlü Ses Sistemi”, “7 inç Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi”, “Otomatik Hız Sabitleme Sistemi”, “Geri Görüş Kamerası”, “Tam Otomatik Dijital Klima”, “Yağmur Sensörleri”, “Sunroof”, “Led Gündüz ve Stop Lambaları” gibi donanımları kullanıcısına sunuyor.

Stonic iki farklı motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bunlar : 1,4 litre hacimli motor, 100 HP güç ve 133 Nm tork üretiyor. Motorun gücü 6 ileri otomatik şanzıman üzerinden tekerleklere aktarılıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 13,8 saniyede tamamlayan motor, 173 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Ürün gamının tepe noktasını sıralı üç silindirli 1,0 litre hacimli yeni turbo benzinli motor oluşturuyor. 120 HP güç ve 172 Nm tork üreten motorun gücü 7 ileri çift kavramalı şanzıman üzerinden tekerleklere aktarıyor. Bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlıyor ve 185 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Hızlı (speedy) ve vurgu (tonic) kelimelerinin birleşiminden gelen Stonic ismi aynı zamanda, müzikal ölçekte ilk ve son nota anlamına da gelen ‘yeni', ‘taze' ve ‘çeviklik' manalarını da içeriyor. Red Dot 2018 ödülüne sahip dikkat çekici tasarımı ile göz dolduran Stonic, 123.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.