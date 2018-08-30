Opel ticari araç pazarına geri dönüyor!

Opel, PSA Grubu'nun çatısı altına girdikten sonra yeniliklere hız verdi. Binek otomobil modelleri haricinde marka ticari araç segmentine de dönüşünü Hannover Ticari Araç Fuarı'ndan önce Combo tanıtımıyla gerçekleştirdi. B-LCV yani hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo, Türkiye'de de 8 yıl aradan sonra satılacak! Biz de sozcu.com.tr olarak yeni Combo'nun tanıtımı için Opel'in merkezi Almanya'daydık!

Opel markasının 1986 yılında beridir ürettiği hafif ticari araç modeli olan Combo, yepyeni haliyle Almanya’da Opel’in merkezi Rüsselsheim’da tanıtıldı. Bir önceki jenerasyona göre tamamıyla değişen bu araç, markanın ülkemizdeki ticari araç pazarına 8 yıl sonraki giriş modeli olacak olması da bu durumu özel bir noktaya getiriyor.

Opel’in Avrupa’daki ticari araç payı PSA olarak düşünüldüğünde yüzde 30. Siz de tahmin edersiniz ki bu payın büyük bir bölümü Peugeot ve Citroen tarafından oluşuyor. Combo modeliyle birlikte marka, bu payını arttırma hedefine sahip. Ayrıca 2019 yılında tanıtılacak olan bir yeni ticari araç daha var o da Vivaro!

Combo’nun 5. jenerasyonu olan bu yeni model PSA’nın daha tanıtımını yeni yaptığı Peugeot Rifter ile aynı platform olan EMP2 altyapısının üzerinde yükseliyor. EMP2 platformu birden fazla modelde karşınıza çıkacak olan bir altyapı. Özellikle modüler olan yapısı sayesinde uzayıp kısaltılarak farklı segmentlere ve motor seçeneklerinde de kullanılabiliyor.

Yeni Combo’yu ilk defa gördüğünüzde otomobilin yumuşak hatlı yapısı dikkat çekiyor. Markanın diğer modellerinde de bir imza niteliğinde kullandığı gündüz ledli farları, Combo’da da yerini almış durumda. Araç dışarıdan daha çok Crossland X modelini andırıyor diyebilirim.

Aracın yanına geçtiğinizde ise her iki tarafta da kayar kapıların olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca şişik tasarıma sahip olan çamurluklar sayesinde Combo, daha kaslı ve geniş gözüküyor.

Combo’nun arkasında ise dikine konumlandırılmış stoplar size merhaba diyor. Ayrıca bagaj kapağından bağımsız olarak açılan arka cam aracı daha kullanışlı bir hale getirmiş.

Combo’nun içine geçtiğinizde ise ferah bir mekan sizi karşılıyor. Özellikle panaromik cam tavanlı versiyona bakıyorsanız durum oldukça başarılı. MPV araçlar kadar ferah bir iç mekana sahip diyebilirim. Combo’nun ikiye bölünmüş olan cam tavanı arasında kalan plastik bölmeye eşya da koyabiliyorsunuz.

İç mekanda dikkat çeken tek unsur tabi ki cam tavan değil. Konsol ortasında yer alan 8 inçlik multimedya ekranı oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Vites kolunun hemen önünde yer alan geniş saklama gözü ise temassız şarj özelliğine sahip.

Kol dayama bölümünün altında kalan kısım ise kapağı açıldığında derin bir saklama gözü olarak çalışıyor.

Bu detayın haricinde üç kollu fonksiyonel direksiyon, markanın binek modellerinde de hatırlayacağınız bir direksiyon. Üzerinde direksiyon ısıtma düğmesinden,hız sabitlemeye ve müzik sistemi kontrolüne kadar her şey yer alıyor. Otomatik vitesli versiyonda vites değiştirme kulakçıklarının da olduğunu belirteyim.

Aracın vites kolu ise tahmin ettiğinizden biraz farklı. Döner bir buton şeklinde ve üzerinden gerekli ayarlamaları kolayca yapmanız için tasarlanmış durumda.

Gelelim Combo’nun boyutlarına. Yeni Combo uzun ve kısa olmak üzere iki farklı kasaya sahip olacak. Combo Life(camlı) modelini uzun şase ile satın alırsanız 7 koltuklu olarak bu aracı tercih edebiliyorsunuz. Combo Life uzun 4.75 metre uzunluğa ve 1.8 metre yüksekliğe sahip. Aracın bagaj hacmi ise 850 litre. Combo’nun kısa versiyonu ise 4.4 metre uzunluğa ve 1.8 mt yüksekliğe sahip. Aracın bagaj hacmi de 597 litre. Combo’nun bagaj hacmini maksimum olarak 2693 litreye kadar ulaştırabiliyorsunuz. Combo’nun yükleme kilosu ise 1000 kg olarak açıklanıyor.

Tüm bunlara ek olarak ön yolcu koltuğunun katlanıp bir masa görevi görebilen duruma gelmesini de belirtmem de fayda var…

Combo’nun yeni nesil güvenlik ve teknolojik unsurları hakkında bilgi vermem gerekirse. Özellikle sürüş esnasında bana kendini fark ettiren şerit takip asistanı dikkatimi çekti. Bu donanım siz şeridinizden ayrıldığınızda direksiyon titreşimleriyle sizi o şerite geri sokmaya çalışıyor. Ayrıca head-up display, yaya algılayıcı acil fren desteği, hız sabitleme, geri görüş kamerası, IntelliGrip çekiş kontrol sistemi ve çift taraflı kayar kapılar en öne çıkan donanımları oluyor. Ayrıca her versiyonu 7 kişilik olarak tercih edebiliyorsunuz.

Aracın motor ve şanzıman seçenekleri hakkında bilgi vermem gerekirse de durum şu şekilde. 1.5 litrelik ve 1.6 litrelik dizel motor seçeneklerine sahip. 1.5 dizel motor 130 hp güç üretirken, 1.6 dizel motor 100 hp güce sahip olacak. 1.2 litrelik PureTech benzinli motor da Combo’daki seçenekler arasında yerini almış durumda. Combo’nun 1.5 litrelik 130 beygir güç üreten versiyonunda kullanılan 8 ileri tam otomatik şanzıman bu segmentte kullanılan ilk 8 ileri otomatik şanzıman olma özelliğine sahip. Diğer motor seçenekleri sadece manuel şanzımanla satın alınabilecek.

Combo’nun ülkemizdeki fiyatıyla alakalı yetkililerden yapılan bir açıklama henüz yok. Aracın Türkiye’ye gelmesi ise 2019 yılını bulacak!