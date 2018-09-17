Renault’dan Singapur’da çifte puan

Renault Sport Formula 1 Takımı, Singapur Grand Prix’sinde Carlos Sainz’in 8’inci, Nico Hülkenberg’in ise 10’uncu sırayı elde etmesiyle bu sezon altıncı kez çifte puan almayı başardı.

Kazanılan 5 puan ile birlikte Renault Sport Formula 1 Takımı, Markalar Şampiyonası'nda 5'inci ile arasındaki puan farkını 15'e çıkartarak 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yarışı 10'uncu sırada tamamlayan Nico Hülkenberg “Daha iyisini yapabileceğimi bildiğim için elde etmiş olduğum sonuçtan memnun değilim. Başlangıçta iki sıra geriye düşerek köşeye sıkıştım ve bu durum bize pahalıya mal oldu. Erken mola vererek agresif bir şekilde geri döndük ve önümde gerçekleşen çarpışmadan faydalanarak puan sıralamasına girmeyi başardım.” dedi.

10'uncu sırada başladığı yarışı 8'inci sırada tamamlayan Carlos Sainz “Elde ettiğim sonuçtan çok memnunum. Uyguladığımız lastik stratejisi sayesinde yarışa 12'inci sırada başlayarak avantaj elde ettik ve iyi bir başlangıçla ilk 10'a girme şansımızı artırdık. 8'inci sıra kötü bir sonuç olmasa da daha üst sıralarda bitirmiş olmayı isterdim. Takımın kazandığı 5 puan sayesinde rakiplerimizle olan puan farkını da korumuş olduk. Genel olarak bugünkü sonuçlardan mutluyum, iyi bir yarış çıkardık.'' dedi.