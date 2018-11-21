Sadece 1 tane var!

Spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin motor sporları bölümünün ürettiği ilk tek üretim otomobili SC18 karşınızda!

Öncelikle SC’nin ne anlama geldiğini açıklamakla başlayalım, SC : Squadra Corse açılıma sahip kelime olarak da yarış takımı anlamına geliyor. Lamborghini markasının motor sporları takımının geliştirdiği otomobillere verilen bir takı olarak düşünebilirsiniz. Bu marka müşteri ve Centro Stile Lamborghini arasında oluşturulan sinerjinin ürünü olarak tasarlanan otomobilleri nitelendiriyor.

SC18 ise Squadra Corse markasının altında motor sporları müşterilerine yeni kişiselleştirilmiş geliştirme projelerinin yolunu yapıyor. Ayrıca SC18 yolda kullanım için gerekli olan tüm onayları almış durumda ama pistte kullanılacağı da marka tarafından belirtiliyor.

Özellikle motor sporları takımının tecrübelerinden faydalanılarak geliştirilen bu otomobil özel aerodinamik unsurlara sahip. Bu detaylar ön kaputtan başlıyor ve burada yer alan hava girişleri Huracan GT3 EVO tarzında, yanda bulunan marşpiyeller ve özel arka tampon ise Huracan Super Trofeo’dan esinlenilerek tasarlanmış. Son olarak ise üç farklı ayarı olan karbon fiber arka kanat otomobilin daha sağlıklı ve sağlam biçimde yere basmasını sağlıyor!

V12 motora sahip olan bu SC18’de arka kaputun üzerinde oluşturulan 12 hava girişi(ki bu çözüm dayanıklılık yarışlarında başarıyla test edilmiş durumdadır)ısı değişimini artırıyor ve motorun soğutmasını iyileştiriyor.

Otomobilin güç ünitesi ise 6.5 litrelik bir V12. Atmosferik olan bu motor dakikada 8500 devir çevirdiğinde 770 beygir güç üretiyor. Ayrıca 720 Nm’de maksimum torku var. SC18'in benzersizliği, karbon fiber gövdenin Grigio Daytona rengi (gri) ile vurgulanırken gözle görülen ayrıntılar ve kırmızı film baskıları spor özelliğini güçlendiriyor. İç kısımda Nero Ade rengi (siyah) Alkantara ve Rosso Alala rengi (kırmızı) çapraz dikişlerin yanı sıra karbon fiber çanak koltuklar yer alıyor. Görünüm, önde 20”, arkada 21” büyüklüğünde tek cıvatalı jantlar ve özel geliştirilen Pirelli P Zero Corsa lastiklerin yanı sıra pistteki performansı her yönüyle ölçmeyi amaçlayan uzaktan ölçüm sistemiyle tamamlanıyor.