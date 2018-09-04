Sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 ağustos ayında %53 azaldı!

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %52,65 oranında azaldı.

2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre %58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.