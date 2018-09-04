Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

android-time 10:19 4 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı!
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

shutterstock_636632101-kopya

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 ağustos ayında %53 azaldı!

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %52,65 oranında azaldı.

2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre %58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.

Son güncelleme: android-time 10:2004.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar