Sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı!

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %52,65 oranında azaldı.
2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre %58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.