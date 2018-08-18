Türkiye’den önce son durak!

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan mücadelede perşembe günü özel etabının en hızlı ismi Ott Tanak olmuştu. Cuma günkü etapları ise zirvede tamamlayan Tanak, bu sayede bugünün etapları için önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Perşembe akşamı başlayan 2 km’lik özel etabı Toyota’nın pilotu Ott Tanak lider olarak tamamladı. Etabı 2 dk 11 saniyede geçen Tanak, Rovenpera’nın 0.1, Christian Veiby’in ise 0.2 saniye önünde ilk sıradaydı. Dani Sordo ise 0.4 saniye geride dördüncü oldu. Şampiyon Ogier de 0.9 saniye geride altıncı olarak günü tamamladı.

Yarışın cuma günü geçilen etaplarında ise en hızlı isim yine Ott Tanak oldu. 19.44 km’lik beşinci etabı 11 dakika 3 saniye ile ilk sırada tamamlayan Tanak, Ogier’in 0.3 saniye, Neuville’nin 3.4 saniye ve Evans’ın da 4.8 saniye önündeydi.

22 km uzunluğunda olan 6. etapta ise farkı açmaya devam eden Tanak, Ogier ile arasındaki farkı 1.6 saniyeye çıkardı. Günün son 9.27 km’lik etabında ise Tanak, Ogier ile arasındaki farkı 12.3 saniyeye çıkarmış oldu. Neuville ise aralarındaki fark 15.1 saniye olarak kaydedildi. Cumartesi, yani bugün ise 8 özel etap geçilecek.