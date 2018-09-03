Bel fıtığı ameliyat edilmeli mi?

"Omurgamızı doğru kullanmıyoruz" diyen Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, birçok omurga probleminin bu yüzden ortaya çıktığını söylüyor. Bel ve boyun fıtığına karşı alınabilecek önlemleri sıralayan Bozbuğa, fıtıkta cerrahi müdahale konusunda da değindi.

Bel ve boyun fıtığı konusunda en çok merak edilen konu cerrahi müdahalenin gerekip gerekmediği konusudur. Sorularımızı yanıtlayan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

BEL FITIĞI AMELİYAT EDİLMELİ Mİ?

En kestirme yoluyla cevabım şu; istatistiksel olarak bel fıtığı hastalarının yüzde 3’üne cerrahi müdahalede bulunuyoruz. Dolayısıyla her bel fıtığı ameliyat edilmez. Ameliyat edilen yüzde 3’lük bölümü de ameliyat dışında hiçbir tedavi ile iyileşme şansı olmayan hastalardır. Yani ‘bel fıtığında ameliyat dönemi bitti’ demek de yanlış, ‘bel fıtığında mutlaka ameliyat yapılmalı’ demek de… Her hastalığın kendine özel durumları vardır. İstirahat, ilaç, fizik tedavi tedavisi verdiğimiz ya da ‘spor yapın’ dediğimiz hastalar da var, ameliyat ve hatta acil ameliyat dediğimiz hastalar da var. Mesela öyle hastalar var ki dakikalar bile önemli onlar için; biraz gecikse belki sekel nörolojik belirti kalacak ve belki sonrasında hasta idrarını tutamayacak ya da bacaklarında kuvvet kaybı olacak.

Bel fıtığında 4 aşamalı tedavi vardır; birinci aşamada ‘ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu?’ bu sorunun cevabı veriliyor. İkinci olarak ameliyat gerekiyorsa, nasıl bir ameliyat yapılmalı? Çünkü her hastanın kemik yapısı farklı; kimi hastada omurga kanalı dar kimisinde geniş oluyor, kimisinde serbest fıtık oluyor, kimisinde bütünyle fıtık görülüyor. Bütün bunlarla birlikte yaş ve kilo gibi faktörlere bakarak bir ameliyat dizaynı yapmak gerekiyor. Üçüncü aşama bu ameliyatın iyi bir şekilde yapılmasıdır. Bir dördüncü aşama var ki o da ameliyat sonrasında hastanın omurgasını doğru kullanmasıdır. Bu dört aşama doğru yapılmışsa başarı oranı yüzde 98-99’dur. Ancak bu aşamalarda görülüyor ki ilk üçünü iyi yapmak hekime dördüncüsü de hastaya düşüyor.

“OMURGAMIZI DOĞRU KULLANMIYORUZ”

Omurgayı doğru kullanmayı bilmeyen bir toplumuz. Zaten problemler de bu yüzden ortaya çıkıyor. Bel fıtığı tedavi edilmediğinde belin üst kısmındaki bir fıtıklaşmada bel sinirlerinin geniş bir şekilde, bütününün basıya uğraması acil cerrahi gerektiren bir durumdur. Ama yaygın olarak bir ya da iki sinir kökü basıya uğraması görülür. Bel fıtığında bacak ağrısı, kaslarda güç kaybı ve o alanda duyu kaybı ortaya çıkıyor. Bu durum da doğrudan sinirlere etki ettiği için çok şiddetli bir ağrıya sebep oluyor.

Boyun fıtığında farklı olarak bir de omurilik basısı var ki omurilik son derece önemlidir; çok küçük ama çok hassas bir yapısı vardır, beyin ve vücudumuz arasındaki tüm bağlantıyı sağlayan bir kablo gibidir. Ama boyun fıtığında da yine en fazla yüzde 3’üne ameliyat uyguluyoruz.

NASIL ÖNLEM ALMALI?

Masa başında işe daldığınızda, başta doğru bir oturma pozisyonunda olsanız bile zamanla yanlış bir pozisyona geçemeniz mümkün. Esasında doğru bile otursanız sürekli oturur pozisyonda olmak da yanlış. Çünkü otururken omurgamıza en yüksek düzeyde yük biner. Uzun süre ayakta çalışanların da masa başında çalışanların da problemleri farklı. Herkese spor yapmayı öneriyorum ama spor derken profesyonel sporcu gibi değil, hareketli olmayı tavsiye ediyorum. Günde en az bir saat tempolu yürümek ya da amatör olarak bir sporlar uğraşmak alınabilecek önlemler arasında en önemlisidir. Bunun dışında yarım saat, en fazla kırk dakika doğru bir pozisyonda oturmak ve aralarda kalkıp birkaç dakika dolaşmak gerekiyor.

Aşırı dik oturmaya çalışmayın; arkaya doğru 110 derece yaslanmak en doğrusu. Oturduğunuz koltuğun da şekil olarak bel boşluğunu doldurması gerekiyor. Vücudun mümkün olan en geniş yüzeyi ile koltuğa temas etmeli ve gevşek bırakmalısını sağlayın ve omuzlarınızı dik tutmaya çalışın.