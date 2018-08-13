Çikolata kistinden korunmak için 9 önlem

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin görülme sıklığı giderek artıyor. Her 10 kadından birinde görülen çikolata kistinin sağlıklı beslenme sayesinde engellenebildiğini belirten Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, önemli öneriler sıraladı.

Çikolata kisti ile ilgili uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı tıbbi tedavinin yanında beslenme alışkanlıklarında yapılması gereken değişiklikleri ve diyette yer alması gereken besinleri anlattı.

HAVUÇ TÜKETMEK ÖNEMLİ

Çikolata kistine neden olan hormonlar için beslenme şekli önemlidir. Havuç, üreme hormonlarının düzenli çalışmasını ve östrojenin baskılanmasını sağlayarak, çikolata kistlerinin gelişimini engelleyebilir. Çikolata kistlerin de östrojenin belirli oranlarda baskılanması istenmektedir. Bu duruma destek veren doğal besinlerin de düzenli tüketilmesi çikolata kistinin büyümesini azaltabilir. Havuç, içerdiği fitoöstrojen ile hormonların dengelenmesinde etkilidir. Yine içerdiği beta karoten, A vitamininin çevrilmesine yardımcı olur. Potasyum ve içerdiği anti oksidanlar ile hücrelerin gençleşmesine ve yenilenmesine katkı sağlar. Havuç ayrıca biotin içerir, bu da yağ metabolizması için çok önemlidir.

BİR AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ…

Çikolata kistinden korunmak için vücutta kötü yağların azaltılması, iyi yağların artırılması gerekir. Kabak çekirdeği bu anlamda önemli bir besindir. Yoğun miktarda çinko, omega 3 ve 6 içerir. Kabak çekirdeği, üreme organlarının sağlığı açısından önemlidir. Günde 1 avuç kabak çekirdeği içerdiği arjinin ile de üreme sağlığı için değerlidir.

ÇİKOLATA KİSTİNE KARŞI PAZI

Beslenme ile çikolata kistlerinin etkilerinin azaltılması mümkün olabilir. Diyette yeşil besinlerin gücünden de yararlanmak gerekir. Pazı, ıspanak, brokoli ve karahindiba çikolata kisti için etkili yeşil besinlerdendir. Pazı, C ve K vitaminlerini içerir. Demir eksikliği ve bağışıklık için önemlidir ve bu nedenle kadın hastalıkları ve hormonların genel tedavisinde destekleyicidir. A-K ve C vitamininden zengin ıspanak da önemli bir besindir. Bu hastalıkta K-C vitamini alımı oldukça önemlidir. Hücre fonksiyonu ve doku büyümesi için gerekli olan folik asidi de barındırır. Potasyum ve magnezyumdan zengindir bu da özellikle pelvis ağrısı ile seyreden olgularda rahatlamaya yardımcı olabilir. Faydalı bir diğer yeşil besin de brokolidir. Ispanak gibi aynı özellikleri taşır. Brokoli ve karahindiba ayrıca iyi bir antioksidandır. Yağ yakımını hızlandırdığı ve antioksidan etkisi ile hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için pek çok hastalığın tedavisinde beslenme planında yer almalıdır.

Çikolata Kisti İçin Öneriler!

*Glütensiz ve şekersiz beslenmeye özen gösterin.

*Kırmızı et, karbonhidrat, kızartılmış besin, kafein tüketimini sınırlandırın.

*Çikolatayı fazla tüketmeyin.

*Lif esaslı besinler beslenme planınızda yer verin.

*Balık, fındık gibi besinlerden doğal yararlı yağlar alın.

*Doğal C vitamini kaynağı meyveleri tüketin.

*Gaz yapan besinler şikayetleri artırabilir, bunun için gaz yapan içecek ve gıdalardan uzak durun.

*Antioksidan kaynağı koyu yeşil-mor yapraklı sebzeleri tüketin.

*Düzenli egzersiz vücuttaki östrojen miktarını düşürür. Düzenli egzersiz yapın.