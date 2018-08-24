Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu nedir? (DEHB) nasıl anlaşılır? İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklarda görülen en yaygın bozukluklarından biridir. Peki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir? Hiperaktivitenin ne olduğunu tanımlamak zordur çünkü bu çok öznel bir davranıştır. Bir kişi için aşırı görünen bir kişi başka birine tamamen normal görünebilir. Peki Hiperaktivite nedir? Çocuklarda hiperaktivite belirtileri ve tedavi yolları...

Hiperaktivite, genellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) adı verilen bir tıbbi durumdan kaynaklanır. Hiperaktivite olağandışı veya anormal aktif olma halidir. Çocuğunuzun aşırı aktif olmasının arkasında yatan nedenler ve size yardımcı olabilecek yollarla ilgili hazırladığımız haberimizde Hiperaktivite ile ilgili aradığınız her şeyi bulabilirsiniz…

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocuklarda en sık rastlanan ruhsal bozukluktur. DEHB olan çocuklar hiperaktif olabilir ve dürtülerini kontrol edemez. Ya da dikkat etmede sorun yaşayabilirler. Bu davranışlar okul ve ev hayatını etkilemektedir.

Erkeklerde kızlardan daha yaygındır. Genellikle okulun ilk yıllarında, arkadaşları ile sorun yaşamaya başladığı zaman keşfedilir.

DEHB'li yetişkinler ise zaman yönetimi, organize olma, hedef belirleme ve bir işi sürdürme konusunda sorun yaşayabilir. Ayrıca ilişkiler, kendine saygı ve bağımlılıkla ilgili problemleri olabilir.

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER

Semptomlar üç kategoriye ayrılır:

Dikkat eksikliği olan DEHB'li bir çocuk:

– Kolayca dağılabilir

– Kuralları takip etmez veya görevlerini yerine getirmez

– Dinliyor gibi görünür

– Dikkat etmez ve hata yapar

– Günlük işleri unutur

– Günlük işleri organize etmede sorun yaşar

– Oturmayı gerektiren şeyler yapmak hoşuna gitmez

– Sık sık birşeyler kaybeder

– Hayalcidir

Hiperaktif olan DEHB'li bir çocuk:

– Aşırı hareketlidir. Örneğin koşmak veya bir yerlere tırmanmak gibi (Gençler ve yetişkinlerde, bu daha çok huzursuzluk olarak tanımlanır.)

– Yerinde oturmada güçlük çeker

– Çok konuşur

– Sorulara birden atlayıp cevap verir

– Tehlikeli aktivitelerle uğraşmayı sever

Dürtüselliği olan DEHB'li bir çocuk:

– Oyunlarda sırasını beklemede güçlük çeker

– Sıklıkla ne söylediğini bilemez

– Başkalarına sataşır

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DEHB'NİN NEDENLERİ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun nedeni bilinmemektedir. Araştırmacılar, aşağıdakiler dahil çeşitli etkenlerin bu duruma yol açabileceğini söylüyor:

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ailelerde kalıtımsal olma eğilimindedir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde beyin kimyasalları dengesiz olabilir.

Dikkat çeken beyin bölgeleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda daha az aktiftir.

Hamilelik sırasında kötü beslenme, enfeksiyonlar, sigara içme, madde bağımlılığı gibi şeyler bebeğin beyin gelişimini etkileyebilir.

Kurşun gibi toksinler çocuğun beyin gelişimini etkileyebilirler.

Frontal lob adı verilen beynin ön kısmındaki hasar, dürtü ve duyguları kontrol etmede sorunlara neden olabilir.

Şeker, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna neden olmaz. DEHB, çok fazla televizyon seyretmekten, kötü bir ev hayatından, eğitimi yetersiz okullardan veya gıda alerjilerinden de kaynaklanmaz.

DEHB TEDAVİSİ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu önlenemez veya iyileştirilemez. Ancak erken teşhisin yanı sıra iyi bir tedavi ve eğitim planı, DEHB ile semptomlarını daha iyi yöneten bir çocuğa veya erişkin kişiye yardımcı olabilir.



HİPERAKTİVİTE NEDİR?

Hiperaktivite ile ilişkili ana bozukluklardan biri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya DEHB'dir. DEHB, aşırı aktif, dikkatsiz ve dürtüsel olmanıza neden olan psikiyatrik bir bozukluktur. Bu durum genellikle genç yaşta teşhis edilir, ancak bazı kişilerde DEHB yetişkin olarak görülür.

Genellikle öğretmenler ve ebeveynler, etrafında hiperaktif çocukların bulunmasından dolayı oldukça zor durumda kalırlar.

Hiperaktif insanlar genellikle durumlarından ve insanların bunlara nasıl tepki verdiğinden dolayı endişeli veya depresif hale gelir.

Hiperaktif olan çocuklarda, konsantrasyon eksikliği nedeniyle başka problemler görülebilir.

HİPERAKTİVİTE NEDENLERİ

Hiperaktivite, zihinsel ve fiziksel bozukluklardan kaynaklanabilir. En yaygın olanları şunlardır:

– Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

– Hipertiroidizm veya çok fazla tiroid hormonu

– Beyin bozuklukları

– Sinir sistemi bozuklukları

– Psikolojik bozukluklar

HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında, enerjisi yüksek ve çok hareketli çocuklar için bazen “hiperaktif çocuk” ifadesi kullanılır. Ancak şunu bilmekte fayda var; bazı çocuklar, sadece enerjisi yüksek olduğu için hareketlidirler.

Dikkatsizlik: Çocuğunuzda, aşırı hareketliliğin yanında dikkat bozukluğu da gözlemliyorsanız, bu durum hiperaktivite belirtisi olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çoğu kez bir arada görülür.

Çabuk Sıkılma: Hiperaktif çocuklar, meşgul oldukları işlerden çok çabuk sıkılırlar. Bir işten diğer bir işe anında geçiş yapabilirler.

Sabit Duramama: Oturduğu yerde veya herhangi bir bekleme alanında sabit duramama davranışı hiperaktivite belirtileri arasında sayılabilir.

Kurallara Uymama: Hiperaktif çocuklar genellikle var olan kurallara uymakta zorlanırlar.

Söz Kesme: Sürekli birilerinin sözünü kesme.

Dürtüsellik: Hiperaktif çocuklarda görülen en belirgin en güçlü belirti dürtüselliktir. Dürtüsellik; aklına geleni hemen yapma, tehlikeyi görememe, sonuçlarını düşünmeme gibi davranışlarla özetlenebilir.

Rahatsız Edici Olma: Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sıklıkla başkalarını rahatsız etme veya işinden alıkoyma eğilimindedir.

Saldırganlık: Uyumsuz ve saldırgan davranışlar görülebilir.

HİPERAKTİVİTE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Doktorunuz, hiperaktivitenizin altta yatan bir durumdan kaynaklandığını düşünürse, bu durumu tedavi etmek için ilaçlar reçete edebilir.

Hormon seviyelerini kontrol etmek için kan veya idrar örneği alabilir, çünkü hiperaktivite hormonal dengesizlikten de kaynaklanabilir. Örneğin, tiroid veya diğer hormonlarınızda bir dengesizlik olabilir.

Hiperaktivite ayrıca duygusal bir bozuklukla da ilişkili olabilir. Bu durumda, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından tedavi edilecektir. Uzmanınız, hangi durumun olabileceğini belirlemek için semptomlarınızı gözden geçirecektir. Durum teşhis edildikten sonra, hiperaktivitenizi kontrol etmeye yardım etmek için ilaç veya terapi verilebilir.

– Terapi

Bilişsel davranışçı terapi ve konuşma terapisi, hiperaktiviteyi tedavi etmek için kullanılan yaygın uygulamalardır.

Bilişsel davranışçı terapi, düşünme ve davranış kalıplarınızı değiştirmeyi amaçlar. Konuşma terapisi, belirtilerinizi bir terapistle tartışmayı içerir. Terapistiniz size durumunuzla nasıl başa çıkacağını ve etkilerini nasıl azaltacağını öğretebilir.

– İlaç

Terapi yeterli olmadığında, semptomları kontrol etmek için ilaç almanız gerekebilir. Bu ilaçlar sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve hem çocuklar hem de yetişkinler için reçete edilir.