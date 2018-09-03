Göz enfeksiyonu nedir, nasıl olur? Göz enfeksiyonunun belirtileri ve tedavisi…

Gözde kızarıklık, sulanma, yanma, batma, bazen de çapaklanma gibi belirtilerle ortaya çıkan göz enfeksiyonu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz... Göz enfeksiyonu nedir? Göz enfeksiyonunun nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Halk arasında “göz enfeksiyonu veya göz nezlesi” olarak bilinen, tıbbi olarak ‘konjonktivit' veya ‘pembe göz' olarak adlandırılan göz enfeksiyonu nedir? Göz enfeksiyonunun nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilmek istedikleriniz tüm detayları ile haberimizde…

GÖZ ENFEKSİYONU NEDİR?

Gözlerinize bakteri, mantar veya virüslerden bulaşabilir. Göz enfeksiyonları gözün farklı bölgelerinde oluşabilir ve sadece bir gözü veya her ikisini de etkileyebilir. İki yaygın göz enfeksiyonu çeşidi:

Konjonktivit: Aynı zamanda pembe göz olarak da bilinir. Konjonktivit genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanır. Çocuklarda sıklıkla görülür ve çok bulaşıcıdır.

Arpacık: Göz kapağındaki oluşan şişlik. Cildinizdeki bakterilerin kirpiğin saç folikülüne girdiğinde meydana gelen şişliktir.

Diğer göz enfeksiyonu türleri ise:

Blefarit: Kirpik diplerindeki yağlanmalardır. Yoğun bir şekilde kaşınır.

Orbital Selülit: Bakteriyel enfeksiyon göz çevresindeki dokulara enfekte olur ve bu durum kalıcı sorunlara yol açabilir.

Keratit: Bu kornea enfeksiyonudur. Sudaki bakteri, virüs veya parazitlerden kaynaklanabilir. Kontakt lens kullanan kişiler için yaygın bir problemdir.

Dakriyosistit: Gözyaşı kanalında oluşan bir enfeksiyon çeşididir.

GÖZ ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Enfeksiyonunuz olduğunda bir veya iki gözde semptomlarınız olabilir. Bunlar:

– Ağrı veya rahatsızlık

– Gözde kaşıntı

– Işık hassasiyeti

– Gözlerde yanma

– Göz kapağınızın altında veya kirpiklerinizin tabanında yapışkan bir salgı birikimi

– Rahatsız edici bir batma hissi

– Gözlerde sulanma

– Gözlerde tahriş

GÖZ ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ

Göz enfeksiyonunun çeşitli nedenleri vardır:

– Virüsler

– Bakteriler (örneğin gonore veya klamidya)

– Şampuanlar, kir, duman ve havuz kloru gibi tahriş edici maddeler

– Toz, polen veya bazı kontakt lens kullanıcılarını etkileyen alerji gibi alerjenler

– Bazı bakterilerden ve virüslerden kaynaklanan göz enfeksiyonu, kişiden kişiye kolaylıkla yayılabilir, ancak derhal teşhis edildiğinde ciddi bir sağlık riski taşımaz. Bununla birlikte, yeni doğan bebeklerde gözlerdeki kırmızılık, görmeye engel olabilecek bir enfeksiyon olabileceği için acilen doktora başvurmak gerekir.

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GÖZ ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Göz enfeksiyonunun tedavisi enfeksiyonun nedenine göre değişir. Eğer alerjik sebepli göz enfeksiyonunuz varsa en yaygın bakteri göz enfeksiyonları, özellikle reçeteli antibiyotik göz damlaları, merhemler ya da kompresler gibi hızlı tedavilerle temizlenir.

Birçok ortak viral göz enfeksiyonu kendiliğinden çözülür. Şiddetli viral göz enfeksiyonlarında, antiviral bir göz damlası yapılabilir. Bazı viral göz enfeksiyonları, ilgili iltihaplanmayı azaltmak için dikkatli steroid göz damlası uygulanmasını gerektirir.

Doktorunuz, göz enfeksiyonunuzun altında yatan sebebe bağlı olarak, oral yoldan alınan antibiyotikler veya antiviral ilaçlar da reçete edebilir.

Kuru göze bağlı olarak bir enfeksiyon yaşıyorsanız suni gözyaşı ile gözlerinizi nemlendirebilirsiniz. Göz enfeksiyonu tedavisinde geç kalınmışsa ya da hasta tedaviye düzenli gelmemişse durum ciddileşir ve cerrahi yönteme başvurmak gerekir. Eğer göz korneasında bir lekenme oluşmuşsa lazerle tedavi edilir ya da yeni bir kornea nakli yapılır.

GÖZ ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA YOLLARI

– Ellerinizi sürekli yıkayın,

– Enfeksiyon kapmış kişilerin havlu, makyaj malzemesi ve yastık gibi eşyalarını kullanmayın.

– Havuzların bakımlarının titizlikle yapılmış olduğunu kontrol edin ve enfekte kişilerin girdiği havuza girmeyin.