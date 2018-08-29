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İngiliz kadın kalça büyütme ameliyatında masada kaldı

İzmir’de özel bir hastanede kalça büyütme ameliyatı olan İngiliz vatandaşı Leah Cambridge (29) hayatını kaybetti.

android-time 14:47 29 Ağustos 2018
Haberler Sağlık
İngiliz kadın kalça büyütme ameliyatında masada kaldı
İzmir’de özel bir hastanede kalça büyütme ameliyatı olan İngiliz vatandaşı Leah Cambridge (29) hayatını kaybetti.

İddiaya göre üç çocuk annesi İngiliz vatandaşı Leah Cambridge, kalça büyütme ameliyatı için İzmir'de özel bir hastaneye geldi. Opr. Dr. A.Ü. tarafından geçtiğimiz Pazar günü ameliyat edilen Cambridge, ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından 27 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Genç kadının ölüm nedeni açıklanmazken, ameliyattan önce Cambrigde'in ameliyatın risklerine karşı muvafakatname imzaladığı öğrenildi. Lena Cambridge'in yakınlarının da şikayetçi olmaması sebebiyle genç kadının otopsisi yapılmadı ve İngiltere'ye gönderildi.

İHA

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